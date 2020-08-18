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21:21 (мск), источник: Daily Storm

В Мали военные мятежники арестовали президента

Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.

В столице Мали, городе Бамако военные совершили попытку госпереворота и захватили президента Ибрагима Бубакар Кейта, его сына, а также ряд министров и высокопоставленных офицеров. Ранее мятежники требовали, чтобы глава государства немедленно подал в отставку. Также сообщалось о захвате зданий Генштаба, государственной телерадиокомпании ORTM и аэропорта.

Как сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Москва действительно получила информацию о том, что президент и премьер Мали арестованы, Россия следит за развитием событий.

По информации Financial Afrik, президент и премьер-министр были доставлены на военной технике в лагерь Кати, который располагается в 15 километрах от Бамако. За действиями военнослужащих стоят генерал Шейк Фантамади Дембеле вместе с полковниками Дьо и Мама Секу Леланта. Вместе с тем, как отмечают местные СМИ, часть солдат осталась верна присяге и прежним властям, отказавшись перейти на сторону бунтовщиков.

Ранее посольства России, Франции, Норвегии, Испании и других призвали своих граждан не выходить на улицы Мали без особой необходимости.

В свою очередь, Франция (Мали когда-то была ее колонией, сейчас в африканской стране находятся французские военнослужащие) осудила действия мятежников.

Франция с обеспокоенностью узнала о мятеже, который начался сегодня в Кати, Мали. Она самым решительным образом осуждает его Французские власти на высшем уровне по-прежнему очень внимательно следят за развитием ситуации в Мали.
Жан-Ив Ле Дриан.
министр иностранных дел республики

18 августа стало известно, что в Бамако военные устроили мятеж, захватили Генштаб, задержали премьер-министра страны, спикера парламента, главу нацгвардии, министров иностранных дел и финансов, а также ряд высокопоставленных офицеров. Главное требование мятежников: действующий президент Ибрагим Бубакар Кейт должен сегодня подать в отставку. В частности, противники Кейта обвиняют его и правительство в коррупции, а также неспособности обеспечить безопасность граждан от действующих в Мали экстремистов.

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