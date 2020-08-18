21:21 (мск), источник: Daily Storm
В Мали военные мятежники арестовали президента
Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.
В столице Мали, городе Бамако военные совершили попытку госпереворота и захватили президента Ибрагима Бубакар Кейта, его сына, а также ряд министров и высокопоставленных офицеров. Ранее мятежники требовали, чтобы глава государства немедленно подал в отставку. Также сообщалось о захвате зданий Генштаба, государственной телерадиокомпании ORTM и аэропорта.
Как сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Москва действительно получила информацию о том, что президент и премьер Мали арестованы, Россия следит за развитием событий.
По информации Financial Afrik, президент и
Ранее посольства России, Франции, Норвегии, Испании и других призвали своих граждан не выходить на улицы Мали без особой необходимости.
В свою очередь, Франция (Мали
Франция с обеспокоенностью узнала о мятеже, который начался сегодня в Кати, Мали. Она самым решительным образом осуждает его Французские власти на высшем уровне
по-прежнемуочень внимательно следят за развитием ситуации в Мали.
18 августа стало известно, что в Бамако военные устроили мятеж, захватили Генштаб, задержали