22:11 (мск), источник: Известия
Истребители Су-57 отправят в Западный военный округ
Серийные истребители Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России.
Поставка истребителей пятого поколения запланирована на ближайшие годы.
Как отмечают эксперты, размещение в регионе данных российских самолетов является ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО.
«Это радикально нарастит возможности авиации ЗВО и сделает возможным быстрое уничтожение самолетов противника в регионе. В НАТО это прекрасно понимают. Создание мощной авиационной группировки блока возле
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его разработку ведет ОКБ им. П. О. Сухого в рамках проекта ПАК ФА. Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. Выйти на плановое производство Су-57 планируется в 2024 году.