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22:11 (мск), источник: Известия

Истребители Су-57 отправят в Западный военный округ

Серийные истребители Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Поставка истребителей пятого поколения запланирована на ближайшие годы.

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Как отмечают эксперты, размещение в регионе данных российских самолетов является ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО.

«Это радикально нарастит возможности авиации ЗВО и сделает возможным быстрое уничтожение самолетов противника в регионе. В НАТО это прекрасно понимают. Создание мощной авиационной группировки блока возле северо-западных рубежей России было военно-политической авантюрой. Создание ответной группировки авиации, которая имеет на порядок большие ударные возможности — вполне логичный шаг нашего руководства», — выразил мнение вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его разработку ведет ОКБ им. П. О. Сухого в рамках проекта ПАК ФА. Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. Выйти на плановое производство Су-57 планируется в 2024 году.

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