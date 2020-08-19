05:16 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД
Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов
Один из крупнейших экспортеров республики — «Беларуськалий» — остановлен
Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире — «Беларуськалий» остановил работу, сообщил РИА «Новости» председатель Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров. При этом, источник в руководстве указывает, что взять и остановить предприятие в один момент нельзя. Это опасное производство, и остановка должна происходить постепенно, чтобы после забастовки можно было запустить вновь все процессы. Глава официального профсоюза завода Андрей Рыбак говорит о частичной остановке работы.
Дело в том, что Беларуськалий является валютным цехом Александра Лукашенко наравне с экспортом нефтепродуктов. «Вот только нефтепродукты создаются из импортного российского сырья, тогда как калийные удобрения создаются из природного ресурса, который находится в недрах самой Белоруссии», — говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В прошлом году на продаже 6,2 млн тонн калийных удобрений за рубеж Белоруссия заработала почти 2,8 млрд долларов. Это крайне значимый доход для республики.
Беларуськалий является одним из крупнейших производителей хлористого калия в мире. «Его доля на мировом рынке составляет 15%. Практически вся продукция компании уходит на экспорт, что в натуральном выражении, по приблизительным оценкам, составляет около 10 млн тонн удобрений или около 2,8−2,9 млрд долларов по ценам 2019 года», — отмечает Михаил Ткач, младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА».
Тогда как старший аналитик БКС Виталий Громадин оценивает долю Беларуськалия на мировом рынке в 20% с объемом производства 13,2 млн тонн, что ставит компанию на второе место в мире по производственным мощностям.
Любые изменения на рынке калийных удобрений бьют по белорусской казне и по смежным сферам. Белорусские власти уже жаловались, что в первом квартале этого года недополучили в бюджет страны серьезный объем калийных экспортных пошлин
«Цены на калийные удобрения в мире на новостях об остановке белорусского предприятия немного подрастут. А если простой продлится минимум
Хотя «Беларуськалий» и является одним из крупнейших игроков на рынке, дефицита калийных удобрений после его «выключения» ожидать не стоит. «Перебоев с поставками на мировых рынках не будет, потому что калийных удобрений достаточно у конкурентов, и у российского “Уралкалия”, и у канадского производителя», — считает Суздальцев.
Наоборот, на мировом рынке наблюдается переизбыток предложения удобрений, в том числе калийных. По всему миру открываются новые производства, при этом спрос на калий еще в прошлом году снизился. В этом году ситуация выглядит не лучше. Самый лучший прогноз, который дается экспертами на 2020 год — это нулевой рост объемов продаж, но
«От временных остановок на калийных шахтах в Белоруссии последствия для мирового рынка будут минимальными: дефицита точно не будет и цены, скорее всего, останутся прежними. Практически любой из крупнейших действующих игроков (например, Nutrien, Уралкалий, Mosaic) сможет без особых сложностей покрыть высвободившийся объем», — говорит Ткач.
«Беларускалий» ведет себя на главных рынках сбыта Индии и Китая корыстно. Когда на рынке существовала единая сбытовая компания Беларуськалия и российского Уралкалия, то мировые цены на калий были высокими и доходили до 1000 долларов, тогда как сейчас цены упали до 220 долларов по контрактам с Китаем, — говорит Суздальцев.
Буквально в апреле стало известно, что белорусская компания подписала контракт с Китаем, где цена поставок на 2020 год действительно составляет 220 долларов за тонну удобрения. Это крайне низкая цена. Для сравнения: предыдущий контракт в 2018—2019 годах был заключен по цене в 290 долларов за тонну. В «Уралкалии» тогда заявили, что считают цену на калий ниже 300 долларов для азиатских рынков фундаментально необоснованной. Условия нового контракта, заключенного белорусами, «не отражает реальную рыночную ситуацию, которая складывается в настоящее время, или ее перспективы», считают в «Уралкалии». Белоруссия задала рынку слишком низкую цену, которая не дает возможности окупить инвестиции в новые мощности ее конкурентам.
На рынке калийных удобрений еще в 2019 году наблюдался переизбыток предложения. Игроки рынка вынуждены были снизить объемы производства, это коснулось, конечно, и белорусского производителя. В этом году пандемия коронавируса снизила потребление калия в Китае и Индии.
Сотрудничество «Беларуськалия» с российским производителем, которое длилось до 2013 года, было выгодно обеим сторонам, уверен эксперт.
Тогда как конкуренция лишь заставляет белорусское предприятие идти на крайние меры — демпинг. Потому что от продажи калия зависят валютные дохода бюджета республики. Лукашенко не так важна цена продажи, как сама продажа, чтобы получить валюту, которая так нужна в столь непростое время. Разрушив сбытовую кооперацию с Москвой, Минску приходится действовать жесткими методами для сохранения интереса к своему калию.
«Если бы мы вместе строили сбытовую политику, то стоимость калия в мире выросла бы в два раза, — говорит Андрей Суздальцев.
Когда нет единой сбытовой политики, убытки несут все, в том числе «Беларуськалий». Однако белорусское предприятие живет по принципу «день простоять, ночь продержаться», а после нам хоть потоп. Это понятно, потому что у Лукашенко постоянная нехватка валюты.
Развод «Беларуськалия» и «Уралкалия» состоялся с громким скандалом в 2013 году. Минск начал срывать единую сбытовую политику тем, что начал приторговывать за спиной Москвы. Это вызвало понятное недовольство России. Чтобы разобраться с этой вопиющей ситуацией, в Минск приехал гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Однако после переговоров
«За него несколько раз просило российское руководство. С большим трудом его удалось из Белоруссии вызволить с обязательством судить в России. Так что брать в заложники