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18 августа, источник: Известия

Трамп перепутал Белоруссию с террористами

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции не понял слово «Белоруссия» и счел, что журналисты спрашивают о террористах.

Источник: AP 2020

Видео курьеза распространилось в Сети 18 августа.

В ролике слышно, что американского лидера спрашивают о его отношении к протестам в Белоруссии (protesters in Belarus) и будет ли какое-то «послание России».

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — переспросил Трамп.

После прояснения ситуации, президент США выразил уверенность, что стране явно не хватает демократии.

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«Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией», — добавил он.

Оговорка о террористах вызвала волну насмешек в Сети.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали около 10%. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, в стране начались акции протеста и столкновения с милицией.

Пострадавшие есть с обеих сторон. Лукашенко, комментируя столкновения милиции и участников протестов, возложил ответственность за жестокость в ходе акций на оппозицию.

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