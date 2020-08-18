18 августа, источник: Известия
Трамп перепутал Белоруссию с террористами
Президент США Дональд Трамп во время
Видео курьеза распространилось в Сети 18 августа.
В ролике слышно, что американского лидера спрашивают о его отношении к протестам в Белоруссии (protesters in Belarus) и будет ли
«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — переспросил Трамп.
После прояснения ситуации, президент США выразил уверенность, что стране явно не хватает демократии.
«Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией», — добавил он.
Оговорка о террористах вызвала волну насмешек в Сети.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали около 10%. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, в стране начались акции протеста и столкновения с милицией.
Пострадавшие есть с обеих сторон. Лукашенко, комментируя столкновения милиции и участников протестов, возложил ответственность за жестокость в ходе акций на оппозицию.