Власти Гродно согласились выполнять требования протестующих

Так, администрация разрешила проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской. Там же будут организованы медицинское и техническое сопровождение.
Кроме того, представителям «демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».
Также администрация сообщила, что по всем жалобам граждан о получении травм на акциях протеста, организованы разбирательства.
Пообещали власти не принимать административных мер в отношении работников предприятий, изъявивших желание участвовать в протестах.
«Задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены», — добавили в горисполкоме.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей.
Сторонники оппозиции, недовольные итогами выборов вышли на акции протеста. Митинги проходят по сей день во многих белорусских городах.
С 9 августа регистрировались столкновения протестующих с милицией. Несколько тысяч участников акций были задержаны.
17 августа оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти.
Лукашенко назвал такие действия попыткой захвата власти и предупредил, что правительство Белоруссии примет «адекватные меры», чтобы «остудить горячие головы».