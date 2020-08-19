Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
01:00 (мск), источник: Известия

Власти Гродно согласились выполнять требования протестующих

Городской исполком белорусского города Гродно согласился выполнять ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом 18 августа сообщается на сайте властей города.

Наверх
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
1/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
2/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
3/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
4/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
5/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
6/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
7/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
8/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
9/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
10/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
11/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
12/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
13/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
14/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
15/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
16/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
17/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
18/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
19/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
20/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
21/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
22/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
23/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
24/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
25/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
26/27
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
27/27

Так, администрация разрешила проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской. Там же будут организованы медицинское и техническое сопровождение.

Кроме того, представителям «демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Читайте также
Сделайте все, чтобы жить в стране для жизни — Тихановская обратилась к белорусам в день рождения арестованного мужа

Также администрация сообщила, что по всем жалобам граждан о получении травм на акциях протеста, организованы разбирательства.

Пообещали власти не принимать административных мер в отношении работников предприятий, изъявивших желание участвовать в протестах.

«Задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены», — добавили в горисполкоме.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей.

Читайте также
МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Сторонники оппозиции, недовольные итогами выборов вышли на акции протеста. Митинги проходят по сей день во многих белорусских городах.

С 9 августа регистрировались столкновения протестующих с милицией. Несколько тысяч участников акций были задержаны.

17 августа оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти.

Лукашенко назвал такие действия попыткой захвата власти и предупредил, что правительство Белоруссии примет «адекватные меры», чтобы «остудить горячие головы».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Балтийский ветер: почему Литва стала центром сопротивления Лукашенко
Тяжелая ноша: риски COVID-19 для беременных оказались сильнее ожидаемых
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Синоптики прогнозируют заморозки в четырех регионах России
Трамп перепутал белорусов с террористами
10 дней, которые потрясли Минск: протесты в Белоруссии (фото)
Бывший игрок «Ахмата» рассказал о страхе перед охраной Кадырова
Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года
Здоровье
Определена лучшая питьевая вода в России Экспертизу провел «Росконтроль».
Hi-Tech
Оригинал лучше? Скандал в «Википедии» Все по инициативе одного человека
Кино
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб Актриса сменила имидж ради роли
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Выбор собаки 163
1 сентября не за горами, началось 132
а для Вас это важно в браке? 126
Как бы вы отреагировалм(конфликт в магазине)? 121
Новости партнеров
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Такого от российских пенсионеров не ожидал никто
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
А мы простим?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь