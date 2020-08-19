Запад и Россия обсуждают ситуацию в Белоруссии

Источник: Пресс-служба Президента России
Как сообщает пресс-служба Кремля, инициатором беседы выступил Берлин.
«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится на сайте Кремля.
Меркель позднее заявила, что принципы свободы слова и свободы собраний в Белоруссии должны неукоснительно соблюдаться. Как пишет «БелТА», о результатах переговоров с европейскими лидерами Путин сообщил Лукашенко. Помимо Меркель ситуацию в Белоруссии Путин обсудил и с главой Европейского совета (орган глав исполнительной власти ЕС) Шарлем Мишелем. Как сообщает «РИА Новости», в минувшую пятницу органы ЕС начали разработку новых санкций против граждан Белоруссии, причастных к фальсификации выборов и насилию над мирными демонстрантами.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, которые приводит ТАСС, Москва крайне негативно оценивает заявления Запада в отношении Белоруссии. Рябков подчеркнул, что Минск сам может решить стоящие перед ним внутриполитические проблемы.
Посол России Дмитрий Мезенцев сегодня посетил белорусский МИД. После визита Мезенцев, по сообщению «РИА Новости», заявил, что встреча была плановой и что острых вопросов на ней не поднималось. Также он отметил, что не планирует встречаться с белорусской оппозицией, и выразил недоумение поступком европейских дипломатов, которые посетили место гибели протестующего в Минске.
В самой Белоруссии 18 августа продолжилось формирование Координационного совета оппозиции, цель которого — мирная передача власти в руки оппозиции. Лукашенко назвал создание Координационного совета «попыткой захвата власти». Членов совета белорусский лидер назвал «бывшими обиженными» и «нацистами» и заявил, что в их отношении будут приняты «адекватные меры».
По мнению доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, Кремль принял очень правильное решение — связать западные страны взаимным обязательством о невмешательстве в белорусские дела. «И КГБ Белоруссии, и — параллельно — националисты распространяют слухи о том, что Россия будет вмешиваться, вводить войска, защищать Лукашенко. Поэтому контакты Путина с президентом Франции и канцлером ФРГ были очень своевременны».
Получилось так, что Франция и Германия подтвердили недопустимость вмешательства в дела Белоруссии. И со стороны России Путин это обязательство брал.
Также Суздальцев подчеркнул, что выборы в Белоруссии Запад не признает уже давно, что не мешало торгово-экономическим отношениям и не препятствовало встречам Лукашенко с европейскими лидерами.
Судя по всему, в Москве опасаются «украинского сценария» в Белоруссии, а также полагают, что на Украине этот сценарий в значительной степени был реализован благодаря вмешательству западных стран, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Кроме того, президент Путин подтвердил, что в случае значительного вмешательства Россия может такое вмешательство пресечь, напоминает Кортунов. Несмотря на то что формулировки в соответствующих сообщениях Кремля были очень размытыми, можно выстроить целый веер различного рода возможных действий Москвы в ответ на вмешательство — начиная от защиты Белоруссии в международных организациях, недопущения принятия антибелорусских или антилукашенковских резолюций в Совете Безопасности ООН и вплоть до оказания братской помощи, возможно даже в силовых вариантах, рассуждает Кортунов. «Можно предположить, что Россия также готова сейчас проявить максимальную гибкость в выстраивании экономического сотрудничества с Белоруссией. Но это вряд ли повлияет на ситуацию, поскольку это все скажется на белорусском обществе не сразу», — добавляет собеседник «Ведомостей».
В целом похоже, что сейчас Кремль пытается максимально сохранить свободу рук, понимая, что слишком тесная привязка к Лукашенко может оттолкнуть от России значительные круги белорусского общества, отмечает Кортунов.
Очевидно, российская тактика в отношении Белоруссии будет корректироваться по мере развития ситуации, считает эксперт. Если судить о российской позиции по официальным или полуофициальным комментариям, то они достаточно осторожны, говорит Кортунов: «Даже в отношении оппозиции жесткого осуждения пока не прозвучало». Также можно допустить, что между Минском и Москвой сейчас согласовывается наиболее удобный для всех механизм политического транзита: когда Лукашенко уйдет раньше, чем планировал, но его преемником будет не представитель оппозиции, а кто-то из его круга, полагает Кортунов.
Полного единства относительно того, как себя вести, в российском руководстве пока наверняка нет, считает Кортунов: «Я вполне допускаю, что есть какие-то силы, которые призывают к более решительной поддержке». Окончательного решения, по всей видимости, в Кремле нет, но Москва хочет сохранить максимальный набор возможностей, чтобы при любом исходе ситуации удержать Белоруссию, полагает эксперт.
Во время загрузки произошла ошибка.