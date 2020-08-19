08:00 (мск), источник: Коммерсантъ
Демократы официально выдвинули Джо Байдена кандидатом в президенты
Демократическая партия США на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин) официально выдвинула бывшего
Как передает AP, в общей сложности он получил более 3550 голосов делегатов по итогам праймериз, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее снял свою кандидатуру, набрал — 1150.
«Для меня было честью соревноваться вместе с одной из самых талантливых групп кандидатов, которую
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп, согласно опросам, имеет чуть меньшую поддержку, чем его основной конкурент Джо Байден. По мнению республиканцев, голосование по почте, открывает широкий простор для фальсификаций и манипуляций.