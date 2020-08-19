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07:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Горбачев указал на ошибку Лукашенко

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев указал на ошибку, которую допустил президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с протестами в стране.

Источник: РИА "Новости"

По словам бывшего советского лидера, Лукашенко слишком поздно обратился к рабочим предприятий. Об этом Горбачев сказал в беседе с «Комсомольской правдой».

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Он также отметил, что к концу существования СССР и сам обращался к работникам промышленности, однако нужного эффекта не последовало. «Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен», — сказал Горбачев.

Бывший президент СССР добавил, что на нынешнюю ситуацию в Белоруссии оказывают влияния и действия из-за границы.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко. По его словам, в нынешнее время главные битвы разворачиваются в сфере информации. Государственные СМИ в Белоруссии стараются не затрагивать острых тем касательно протестов, и тем самым Лукашенко проигрывает политическую битву.

По всей Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В некоторых городах начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

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