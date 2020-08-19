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10:59 (мск), источник: Интерфакс

Киев отверг версию об «украинском следе» в истории с «вагнеровцами»

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценивает информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии как спланированную дезинформацию.

Источник: AP 2020

«Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ (…) Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал Ермак в комментарии изданию LB.ua, опубликованном в среду.

При этом глава Офиса президента подчеркнул, что не может комментировать любые операции украинских спецслужб, поскольку те являются секретными.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ по пленным, Ермак ответил: «Нет, конечно, не отвечает».

На вопрос, действительно ли уволенный с должности начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, глава Офиса президента сказал, что ему «об этом ничего неизвестно». «Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой — раскол украинского общества», — подчеркнул Ермак.

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При этом он отметил, что Офис президента примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы безопасности Украины (СБУ), ГУР и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины в Белоруссии.

В то же время глава Офиса президента высказал удивление тем, «что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий». «Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов. А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля», — добавил Ермак.

История с «вагнеровцами»

29 июля госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являлись гражданами России.

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Украина требовала выдачи ей 28 задержанных, поскольку, как утверждали в Киеве, они участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне противника.

С российской стороны были сделаны заявления о причастности к этим событиям украинских спецслужб с целью устроить провокацию накануне президентских выборов в Белоруссии.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала РФ 32 задержанных в Белоруссии россиянина. 33-й «вагнеровец», который, помимо российского гражданства имеет еще и белорусское, остался на территории этой страны, сообщала Генпрокуратура РФ.

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