11:08 (мск), источник: РИА Новости
Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
ПЕКИН, 19 авг — РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы
«Китай и Белоруссию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, мы доверяем друг другу и совместными усилиями развиваем взаимовыигрышное сотрудничество. Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития», — заявил дипломат.
По его словам, китайская сторона также внимательно следит за развитием нынешней ситуации, «как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе».
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.