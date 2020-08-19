Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 августаВсемирный день фотографии, полет в космос Белки и Стрелки, "августовский путч" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Празднование Курбан-байрама в Москве
11:08 (мск), источник: РИА Новости

Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

ПЕКИН, 19 авг — РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Источник: AP 2020

«Китай и Белоруссию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, мы доверяем друг другу и совместными усилиями развиваем взаимовыигрышное сотрудничество. Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития», — заявил дипломат.

По его словам, китайская сторона также внимательно следит за развитием нынешней ситуации, «как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе».

Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке «ползучего запрета русского языка»
Во время загрузки произошла ошибка.
09:08 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 'Умершая' пациентка очнулась в морге в Курской области
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов
Члены ЦИК и силовики Белоруссии могут попасть под санкции ЕС
Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов
Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года
Ученые спрогнозировали «фейерверк» перед концом света
Фотогалерея: выбраны лучшие садовые снимки года
Пилоты раскрыли свой реальный досуг во время долгих полетов
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома, когда снимают хиджаб
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Какие приложения «портят» ваш смартфон И как с этим бороться
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 253
Привет честной компании. 115
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» 77
Коронавирус и новый учебный год 73
Кино
Любовь Толкалина переболела COVID-19 Актриса рассказала, что у нее обнаружены антитела к вирусу
Новости партнеров
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Дети
Боярская показала новое фото мужа и сыновей, обрадовав фанатов Звезда поделилась семейным снимком
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь