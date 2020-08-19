Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Празднование Курбан-байрама в Москве
11:16 (мск), источник: ТАСС

В Латвии заявили, что в санкционный список ЕС могут войти члены ЦИК и силовики Белоруссии

РИГА, 19 августа. /ТАСС/. Подготовка возможных санкций против Белоруссии началась на уровне Евросоюза, сообщил в среду министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Источник: AFP 2020

По его словам, балтийская республика также рассматривает возможность включения кандидатов в список — это могут быть представители Центральной избирательной комиссии Белоруссии и силовых структур страны.

Новость
10 дней, которые потрясли Минск

«Мы сейчас очень внимательно следим за событиями в Белоруссии и работаем с коллегами из других стран — не только анализируем ситуацию, но и говорим о том, что конкретно мы можем сделать, чтобы ситуация не переросла в серьезное насилие со стороны властей», — сказал он в эфире Латвийского телевидения. «Санкционный список против высших должностных лиц Белоруссии составляется, и мы продолжаем говорить о поддержке народа Белоруссии», — отметил он и добавил, что в перечень могут войти представители ЦИК и силовых структур соседней страны.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.

Совет оппозиции предложил ЕС и России стать посредниками на переговорах с Лукашенко
Во время загрузки произошла ошибка.
09:03 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Глава "Аэрофлота" рассказал, почему заразиться коронавирусом на борту самолета невозможно
Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов
Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов
Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года
Ученые спрогнозировали «фейерверк» перед концом света
Фотогалерея: выбраны лучшие садовые снимки года
Пилоты раскрыли свой реальный досуг во время долгих полетов
Hi-Tech
Какие приложения «портят» ваш смартфон И как с этим бороться
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 253
Привет честной компании. 115
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» 77
Коронавирус и новый учебный год 73
Кино
Любовь Толкалина переболела COVID-19 Актриса рассказала, что у нее обнаружены антитела к вирусу
Новости партнеров
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Кадыров выдал старшую дочь замуж за сына погибшего друга
Дети
Боярская показала новое фото мужа и сыновей, обрадовав фанатов Звезда поделилась семейным снимком
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь