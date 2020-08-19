12:51 (мск), источник: Daily Storm
Песков о ГКЧП: Горбачев и Ельцин сыграли свои роли
Искать виновных в событиях августа 1991 года бессмысленно, считает
История зиждется на фактах. И трактовки исторические — удел ученых. Мы можем только констатировать, что в истории с ГКЧП каждый сыграл ту роль, которую он сыграл и был на том месте, на котором был. Так что говорить кто Ельцин, виноват ли Горбачев, можно спорить.
По его словам, обсуждения событий августа 1991 года в 2020 году — «это из разряда споров на кухне, которые можно вести всю ночь». «Единственное, что хочу сказать о развале СССР. Нужно ли и можно ли было его спасать? Я хочу напомнить слова президента о том, что это была крупнейшая геополитическая катастрофа прошлого столетия. Президент Путин весьма последователен в этом своем мнении», — заключил Песков.
Ранее Горбачев сравнил события 1991 года с текущей ситуацией в Белоруссии. Первый президент СССР считает, что Лукашенко опоздал с обращением за помощью к рабочим своей страны и просьбой поддержать его. В начале ноября 2019 года Горбачев также утверждал, что распад СССР был неизбежен.
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Через пять дней ЦИК страны объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. В ее штабе заявили, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70−80%. В Белоруссии с 9 августа проходят масштабные акции протеста.
Путч
Против ГКЧП выступало правительство РСФСР во главе с будущим первым президентом России Борисом Ельциным. ГКЧП проиграл противостояние, августовские события главной причиной распада СССР.