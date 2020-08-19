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12:44 (мск), источник: Интерфакс

Курц призвал ввести санкции ЕС в ответ на применение силы к протестующим в Белоруссии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в среду в преддверии саммита ЕС, что выступает за введение санкций против виновных в насилии в отношении протестующих в Белоруссии, передает телеканал ORF.

Источник: AP 2020

«Это требует четкой реакции (со стороны ЕС — ИФ)», — цитирует канал канцлера Австрии.

На грядущем саммите главы правительств стран ЕС намерены выработать общую линию по вопросу ситуации в Белоруссии, отмечает ORF.

Согласно информации телеканала, Курц также заявил, что важно установить и поддерживать диалог между властями Белоруссии и оппозицией этой страны. Кроме того, он призвал к проведению новых выборов.

Внеочередное видеосовещание глав государств и правительств стран ЕС, посвященное ситуации в Белоруссии, состоится в среду. Председатель Евросовета Шарль Мишель 17 августа в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в этой видеоконференции сообщил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в стране и не допустить внешнего вмешательства.

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