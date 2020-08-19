Лукашенко пригрозил «разобраться» с митингующими у заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал рабочих, которые идут на заводы, «не прятать глаза в асфальт» и пообещал разобраться с теми, кто митингует у заводов и призывает к забастовкам. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности, передает БелТА.
«Угрозы и атаки — это тоже нас беспокоит, — на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул глава государства.
Он также заверил, что у власти есть достаточно сторонников в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», — сказал Лукашенко.
«Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо», — заявил президент и добавил, что такие акции будут пресекаться «кардинальным образом».
Координационный совет оппозиции Лукашенко назвал «черной сотней» и напомнил, что создание параллельных центров власти карается по закону.
Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
О начале работы координационного совета объединенный штаб оппозиции объявил 18 августа. На первом заседании участники совета намерены обсудить структуру совета, требования к власти и непосредственно транзит власти.
Как объяснил адвокат, юрист штаба оппозиционера Виктора Бабарико и член совета Максим Знак, совет будет принимать решения простым большинством голосов. Знак отметил, что на первом заседании штаба будет избран президиум. После этого совет может привлекать экспертов, работать в рабочих группах.