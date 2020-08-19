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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о передвижении российской военной техники в сторону Белоруссии. Вместе с тем, в Кремле «с сожалением» констатируют попытки внешнего вмешательства в дела республики, добавил Песков.

Источник: Reuters

«Российская военная техника находится на территории Российской Федерации. Здесь нечего комментировать», — ответил Песков на вопрос журналистов. Он добавил, что есть Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) и Договор о Союзном государстве, однако белорусское государство сейчас не нуждается в помощи.

Песков добавил, что в настоящий момент важно не допустить никакого влияния и вмешательства извне. «Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», — сказал пресс-секретарь президента.

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На вопрос «Ъ FM» о том, признают ли итоги прошедших в Белоруссии выборов в Кремле, и нужны ли новые выборы с подключением международных наблюдателей, Песков ответил, что наблюдатели были. «Вы знаете, что многие наблюдатели, многие организации, такие как ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», — отметил он.

Пескова также спросили о третьем телефонном разговоре президентов России и Белоруссии накануне, он подтвердил факт беседы, не уточнив ее содержание. «Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии», — заявил он.

Последние несколько дней в социальных сетях публиковались видео с российской спецтехникой, которая якобы движется в сторону Белоруссии. В частности, сообщалось о том, что колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявил о значительном преимуществе действующего президента Александра Лукашенко в голосовании на президентских выборах. Накануне господин Лукашенко третий раз после выборов провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Детали разговора ни российская, ни белорусская стороны не приводят.

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