Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

14:27 (мск), источник: Коммерсантъ
«Российская военная техника находится на территории Российской Федерации. Здесь нечего комментировать», — ответил Песков на вопрос журналистов. Он добавил, что есть Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) и Договор о Союзном государстве, однако белорусское государство сейчас не нуждается в помощи.
Песков добавил, что в настоящий момент важно не допустить никакого влияния и вмешательства извне. «Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», — сказал
На вопрос «Ъ FM» о том, признают ли итоги прошедших в Белоруссии выборов в Кремле, и нужны ли новые выборы с подключением международных наблюдателей, Песков ответил, что наблюдатели были. «Вы знаете, что многие наблюдатели, многие организации, такие как ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация
Пескова также спросили о третьем телефонном разговоре президентов России и Белоруссии накануне, он подтвердил факт беседы, не уточнив ее содержание. «Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии», — заявил он.
Последние несколько дней в социальных сетях публиковались видео с российской спецтехникой, которая якобы движется в сторону Белоруссии. В частности, сообщалось о том, что колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявил о значительном преимуществе действующего президента Александра Лукашенко в голосовании на президентских выборах. Накануне господин Лукашенко третий раз после выборов провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Детали разговора ни российская, ни белорусская стороны не приводят.