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14:41 (мск), источник: Московский комсомолец

Руцкой высказался о политическом будущем Лукашенко

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке, бывший вице-президент России Александр Руцкой прокомментировал события в Белоруссии и высказался относительно политического будущего Александра Лукашенко.

Источник: Reuters

«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент», — сказал Руцкой в интервью порталу «Газета.ру». Экс-вице-президент России отметил, что Лукашенко так и не научился общаться с людьми и слушать их и поэтому выезды на заводы теперь не помогут.

«Поезд ушел», — сказал Руцкой, добавив.

По словам политика, все эти события произошли не сами по себе, для них нужна была почва и бросил семена в эту почву Лукашенко, и там последовали ростки возмущения и несогласия.

В тоже время Руцкой уверен, что в Белоруссии не обошлось без вмешательства внешних сил, которые хотят, чтобы на границе с Россией появилось еще одно государство, которое страдает русофобией.

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