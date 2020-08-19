14:41 (мск), источник: Московский комсомолец
Руцкой высказался о политическом будущем Лукашенко
Герой Советского Союза,
«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент», — сказал Руцкой в интервью порталу «Газета.ру».
«Поезд ушел», — сказал Руцкой, добавив.
По словам политика, все эти события произошли не сами по себе, для них нужна была почва и бросил семена в эту почву Лукашенко, и там последовали ростки возмущения и несогласия.
В тоже время Руцкой уверен, что в Белоруссии не обошлось без вмешательства внешних сил, которые хотят, чтобы на границе с Россией появилось еще одно государство, которое страдает русофобией.