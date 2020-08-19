Лукашенко через Путина передал требование к Меркель

«На сегодняшний день главное, что мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — сказала Эйсмонт.
Она отметила, что белорусский лидер не видит необходимости в разговоре с Меркель.
«Состоялось несколько телефонных разговоров (Лукашенко и Путина), в том числе сегодня. Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, по меньшей мере, не солидно», — сказала пресс-секретарь Лукашенко.
17 августа Лукашенко заявил, что за день до этого Меркель позвонила ему с предложением провести беседу.
«Я уже знаю, кого они там сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: я хочу поговорить. Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — рассказывал он на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передавал ТАСС со ссылкой на Эйсмонт. В Берлине же сообщили, что Меркель не связывалась с Лукашенко по телефону со дня выборов 9 августа, отмечало агентство Reuters.