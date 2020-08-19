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15:48 (мск), источник: RNS

Лукашенко через Путина передал требование к Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день главное, что мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — сказала Эйсмонт.

Она отметила, что белорусский лидер не видит необходимости в разговоре с Меркель.

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«Состоялось несколько телефонных разговоров (Лукашенко и Путина), в том числе сегодня. Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, по меньшей мере, не солидно», — сказала пресс-секретарь Лукашенко.

17 августа Лукашенко заявил, что за день до этого Меркель позвонила ему с предложением провести беседу.

«Я уже знаю, кого они там сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: я хочу поговорить. Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — рассказывал он на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передавал ТАСС со ссылкой на Эйсмонт. В Берлине же сообщили, что Меркель не связывалась с Лукашенко по телефону со дня выборов 9 августа, отмечало агентство Reuters.

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