Речь идет о геополитике: Сергей Лавров прокомментировал события в Белоруссии

— Да, мы говорили об этом тоже (на переговорах с главой МИД ФРГ), потому что происходящее в Белоруссии, конечно же, нас весьма и весьма тревожит. Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными.
Не скрывает никто, по сути дела, что речь идет о геополитике, речь идет о борьбе за постсоветское пространство.
Сергей Лавровглава МИД РФ
А мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации, после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Последний пример, разумеется, — это Украина. И то, что сейчас мы слышим из европейских столиц, прежде всего, из Прибалтики — Литвы, Эстонии, а также из Польши, из Европарламента, все это, понимаете, это все не про Лукашенко, это все не про права человека, не про демократию, это все про геополитику, про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь и на нашем континенте, и в других частях мира.
Есть международно-правовые рамки, которыми необходимо руководствоваться при определении отношения к событиям в той или иной стране. В данном случае, если соседи Белоруссии видят изъяны в том, как были организованы выборы.
Во-первых, Белоруссия — это суверенное государство, там есть Конституция, там есть законы, там есть процедуры, которые на основе этих законов необходимо задействовать, чтобы оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или другом участке или в целом. Это уже неважно.
Во-вторых, если мы все руководствуемся своими обязательствами, у нас есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой есть Бюро по демократическим институтам и правам человека — БДИПЧ, одной из функций этого бюро является наблюдение за национальными выборами в странах-участницах ОБСЕ. И это записано в обязательствах, под которыми поставлены подписи всех без исключения государств этой уважаемой организации. Нам сейчас говорят, что нарушения в ходе предвыборной и избирательной кампании были очевидны, эти нарушения зафиксированы какими-то добровольными наблюдателями — соцсети, видеоролики и так далее, и само это бюро, которое должно за выборами наблюдать, заявляет, что мы не поехали наблюдать за этими выборами, потому что приглашение нам прислали поздно. Это, мягко говоря, неправда. Потому что единственным обязательством Белоруссии, как и любой другой страны-участницы ОБСЕ является: «Приглашать международных наблюдателей на национальные выборы».
Многие годы, видя, как это бюро по-разному подходит к наблюдению за выборами к востоку от Вены — на постсоветском пространстве, с одной стороны, и к западу от Вены, особенно в США, с другой стороны, куда-то направляется 800 человек, куда-то — 12, куда-то вообще никто не направляется. Например, в отдельные страны Прибалтики наблюдателей несколько раз это бюро не направляло, несмотря на то, что там сотни тысяч людей — в Эстонии и в Латвии — лишены права голоса, поскольку имеют позорный для Евросоюза статус «неграждан».
Так вот, многие годы Россия вместе с нашими партнерами по СНГ предлагала ввести раз и навсегда всем понятные правила наблюдения за выборами, чтобы было прописано — когда нужно направлять приглашения, какое количество наблюдателей направляется в рамках передовой группы, какое количество наблюдателей, исходя из расчетов на душу населении, направляется для наблюдения за непосредственно голосованием. Нам отвечали отказом. Отвечали, прежде всего, наиболее рьяно те самые страны, которые сейчас громко заявляют о том, что бюро не смогло поехать наблюдать за выборами, потому что его не пригласили. И заявляли нам, когда отказывали в разработке таких критериев, что вот эта двусмысленность и гибкость, которыми это бюро наделено, является золотым стандартом, которое нужно всячески лелеять.
Я думаю, нет нужды объяснять, что такая двусмысленность, которая сохранилась в функциях этого бюро, нужна с единственной целью — манипулировать им по разумению тех, кто там составляют костяк сотрудников. А костяк сотрудников там — члены НАТО и члены Евросоюза, поэтому это бюро, если бы оно руководствовалось тем, что на самом деле согласовано странами-членами, не должно было вставать в позу и говорить: нас позвали слишком поздно. Они должны были туда ехать, должны были наблюдать. И вот тогда у них, наверное, было бы больше оснований заявлять о тех нарушениях, которые они сейчас всячески раздувают.
Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. И тому немало свидетельств, и это признается и белорусской властью, и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, которые протестуют против того, что они считают ущемлением своих прав.
Сергей Лавровглава МИД РФ
Но я бы просто посоветовал всем — не пытаться использовать эту ситуацию, она непростая, в Белоруссии, не пытаться использовать для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, а сделать этот диалог провокационным. Мы видим и на видеоматериалах, и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать путем, в том числе, применения грубой силы против них.
Я очень надеюсь, что белорусы как и все друзья белорусов за границей, у Белоруссии много друзей, они смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство. Для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику — или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой.
Помните, что и в 2004 году, и в 2014 году, когда были майданы на Украине, именно с такой «или-или» логикой выступали многие официальные лица государств-участников Европейского Союза.
Сергей Лавровглава МИД РФ
И, конечно, когда сейчас говорят о посредничестве, а мы слышим предложение о посредничестве из Литвы и из Варшавы, кто-то заговорил о том, что ОБСЕ должна выступить посредником, я призываю всех тех, кто такие идеи выдвигает, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего, — белорусскому руководству. И всех тех, кто говорит, что это единственный выход из нынешней ситуации — вот такое посредничество, призываю не забывать о том, как западные наши коллеги посредничали в 2014 году в ходе Майдана в Киеве, когда уважаемые представители Европейского Союза посредничали, достигли договоренностей, и все мы помним, что из этого вышло.
Я убежден, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации. И я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу, я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто недоволен — по тем или иным причинам — результатами выборов.
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