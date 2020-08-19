Лукашенко потребовал от МВД не допустить «больше никаких беспорядков»

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — заявил Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности республики. Он отметил, что, с одной стороны, и хорошо, что белорусы почувствовали, что именно они могут потерять. «Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — отметил он.
Президент Белоруссии также поручил Погранкомитету «усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков». «Мы видим, что эти деньги поступают, — сказал Александр Лукашенко.— Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую».
«Средствам массовой информации — разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой “черной сотни” — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства», — добавил Лукашенко.
Протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии не утихают с 9 августа. В оппозиционных Telegram-каналах вчера появились сообщения, что манифестантам нужна физическая передышка, это время оппозиция намерена использовать для самоорганизации. При этом на сегодня анонсированы очередные акции в Минске и других городах. Протестующие намерены объявить координационный совет оппозиции, сформированный накануне, представителем своих интересов, потребовать освобождения задержанных в первые дни протестов и поддержать бастующих работников ряда белорусских предприятий.