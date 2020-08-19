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15:29 (мск), источник: Известия

Норвегия дала дипломату из посольства РФ срок до конца недели покинуть страну

МИД Норвегии ожидает, что объявленный персоной нон грата российский дипломат покинет королевство до конца текущей недели. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии 19 августа.

Источник: Norway.mid.ru

В сообщении говорится, что дипломату, работающему в торговом отделе российского посольства и объявленному персоной нон грата «из-за действий, которые не соответствуют его роли и статусу дипломата», дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

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Уточняется, что некий Харшарн Сингх Татгар на допросе заявил, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата. Татгара арестовали в субботу, 15 августа, во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло.

Между тем никакой особой реакции ни со стороны Российской Федерации, ни со стороны российского посольства не последовало, заявила глава отдела коммуникаций норвежского внешнеполитического ведомства Трюде Маасейде. Она также добавила, что Норвегии не хотелось бы, чтобы эта ситуация повлияла на ее отношения с Россией.

Осло объявил о высылке российского дипломата после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству 19 августа. Посольство России проинформировали о высылке его сотрудника.

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О задержании гражданина Норвегии, которого подозревают в передаче сведений иностранному государству, сообщили 17 августа.

Ему предъявили обвинение в нарушении ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения. За нарушение первой статьи может грозить штраф или тюремное заключение на срок до трех лет. Нарушение ст. 124 предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

На следующий день премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, говоря об аресте норвежца после якобы встречи с «российским разведчиком», заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, чтобы определится с официальной позицией по этому инциденту.

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