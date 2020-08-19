Евросоюз введет санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию» в Белоруссии

Меркель сообщила, что прошедшие в Белоруссии выборы нельзя считать действительными. Стране необходим национальный диалог, отметила она. «Мы призываем правительство Лукашенко остановить насилие», — сказала канцлер ФРГ.
В Белоруссии со дня выборов 9 августа не прекращаются протесты против их официальных итогов. В первые дни акций были задержаны около 7 тыс. человек, более 600 получили травмы. Позднее акции приобрели более мирный характер, многие предприятия объявили о забастовках. Основными требованиями протестующих остается признание выборов недействительными, освобождение всех задержанных, привлечение к ответственности виновных в применении силы к протестующим в первые дни акций.
На саммите лидеры ЕС также решили выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу. Господин Мишель сообщил что санкции по ситуации в Белоруссии будут введены в скором времени. Он не исключил, что господин Лукашенко может попасть в санкционный список. «Это процесс… Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — цитирует его «РИА Новости».