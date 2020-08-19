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21:47 (мск), источник: РИА Новости

МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает Sputnik Беларусь.

Источник: РИА "Новости"

«В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», — сказал Линкявичюс.

Ранее он уже сообщал в Twitter, что Литва приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении ответственных за репрессии в Белоруссии.

Литва запускает процесс введения национальных санкций против тех, кто несет ответственность за циничный подлог итогов выборов и жестокость.
Линас Линкявичюс

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

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Ранее, 11 августа, стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.

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