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23:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ

Германия и Франция подготовили предложения по реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как пандемия коронавируса выявила «слабости агентства ООН». Предлагаемые реформы могут быть обсуждены в ВОЗ в середине сентября, сообщили Reuters три источника.

Источник: Reuters

ВОЗ — специализированное учреждение ООН, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

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В совместном документе Берлин и Париж заявили, что мандат ВОЗ, который включает в себя предотвращение вспышек заболеваний во всем мире, не подкреплен достаточными финансовыми ресурсами и юридическими полномочиями.

«Стало очевидно, что ВОЗ отчасти не в состоянии выполнить этот мандат», — говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ в конце мая из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. Господин Трамп считает ВОЗ «китайской марионеткой». США ежегодно выплачивали организации около $450 млн. 7 июля стало известно, что президент официально уведомил Конгресс США о выходе из ВОЗ.

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