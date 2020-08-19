Reuters: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ

ВОЗ — специализированное учреждение ООН, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
В совместном документе Берлин и Париж заявили, что мандат ВОЗ, который включает в себя предотвращение вспышек заболеваний во всем мире, не подкреплен достаточными финансовыми ресурсами и юридическими полномочиями.
«Стало очевидно, что ВОЗ отчасти не в состоянии выполнить этот мандат», — говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ в конце мая из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. Господин Трамп считает ВОЗ «китайской марионеткой». США ежегодно выплачивали организации около $450 млн. 7 июля стало известно, что президент официально уведомил Конгресс США о выходе из ВОЗ.