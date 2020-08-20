01:05 (мск), источник: Ведомости
Зарплата в 2019 году выросла почти у всех силовых министров
Исключением стал руководитель МЧС Евгений Зиничев.
Директор Росгвардии Виктор Золотов и председатель СКР Александр Бастрыкин опубликовали свои декларации о доходах за 2019 г., завершив этот процесс среди руководителей силовых ведомств.
Самый большой доход среди представителей силового блока зафиксировал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Он указал в декларации квартиру площадью 99 кв. м, а транспортных средств у него нет. За последние 10 лет его доход вырос более чем вдвое — в 2010 г. он заработал 4,6 млн руб.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев владеет четырьмя земельными участками, двумя жилыми домами и двумя квартирами. В 2012 г. (год его назначения) его доход составлял 5,6 млн руб. Вырос заработок и у руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Кочнева. Он владеет более чем 13 объектами недвижимости, среди которых четыре квартиры и два земельных участка. Чуть меньше заработок за последний год у Бастрыкина — 12,4 млн руб., в 2018 г. он заработал 11,5 млн руб. За последний год Бастрыкин приобрел себе еще одну дачу.
В его владении находится всего один автомобиль. Золотов заработал в 2019 г. 6,9 млн руб. В 2018 г. его доход составлял 6,7 млн руб.
Больше всех в правительстве сумел заработать руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Его доходы за 2019 г. — 586,02 млн руб. В 2018 г. он заработал на треть меньше — 443,4 млн руб. Намного меньше, чем у членов правительства, были доходы у президента Владимира Путина. Он отчитался о 9,7 млн руб. в 2019 г. «Ведомости» направили запросы в
Политолог Алексей Макаркин считает, что силовики были и есть опора власти, поэтому урезать их финансирование не будут.
Рост доходов чиновников происходит постоянно и вызван индексацией, при этом ее сложно отследить по одной персоне.
Он добавил, что в регионах значительный рост доходов чиновников связан с поступлениями из федерального бюджета средств на поощрение региональных госслужащих, в том числе членов правительств регионов. Жвирблис подчеркнул, что он не замечал тенденции, чтобы рост доходов силовиков отличался от остальной массы должностных лиц.
По словам сотрудника правоохранительных органов, уровень оплат министров и руководителей силовых служб вряд ли дает полное понимание того, как соотносятся зарплаты рядовых сотрудников их ведомств.
Константин Гликин, Алексей Никольский