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05:41 (мск), источник: Life.ru

Трамп хотел обменять «часть» США на Гренландию

Отмечается, что его предложение «не воспринималось» как шутка.

Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, можно ли обменяться территориями с Данией и передать им под юрисдикцию Пуэрто-Рико, а получить взамен Гренландию. Об этом заявил экс-сотрудник Министерства внутренней безопасности Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.

— В ходе поездки в 2018 году он сказал, что хотел бы знать, существует ли возможность продать Пуэрто-Рико или можно ли обменять эту территорию на Гренландию, — сказал он.

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По его словам, Трамп характеризовал Пуэрто-Рико как «грязное место», в котором живут «бедные» люди. При этом, отвечая на вопрос ведущей, не были ли слова президента проявлением его чувства юмора, Тейлор заявил, что это «не воспринималось» как шутка. Он также отметил, что в «закулисном» общении глава государства выражал «глубокую неприязнь» к пуэрториканцам.

Стоит отметить, что ранее The New York Times сообщала, что в 2017 году после удара урагана по Пуэрто-Рико на одном из совещаний Трамп раздраженно предлагал избавиться от «актива» и спрашивал о продаже острова, хотя больше к этой теме он не возвращался. Тогда он лишь заявил, что бюджет США будет «подпорчен». При этом в самом государстве, напротив, желают скорейшего полноценного воссоединения с США и регулярно проводят референдум о присоединении, который поддерживается подавляющим большинством жителей.

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