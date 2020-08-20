07:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Первый примирент Украины
Леонид Кравчук разблокировал работу контактной группы.
В Киеве сочли успешным привлечение первого президента Украины Леонида Кравчука к переговорам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по донбасскому урегулированию. По словам информированного собеседника «Ъ» в украинском МИДе, 86-летний политик «оправдал возложенное на него доверие». То, что с приходом Леонида Кравчука переговоры стали продуктивнее, а ситуация в зоне конфликта постепенно улучшается, подтверждают и представители самопровозглашенных республик Донбасса. Теперь задача — собрать на переговоры участников «нормандского формата», то есть лидеров Украины, Германии, Франции и России. Или, как минимум, их советников.
На переговорах ТКГ второго президента Украины Леонида Кучму сменил первый — 86-летний Леонид Кравчук. Его заместителем в делегации стал бывший
Источник в украинском МИДе, осведомленный о ходе переговоров в ТКГ, заверил «Ъ»: глава делегации полностью оправдал возложенное на него президентом Владимиром Зеленским доверие и «ни на шаг не отходил от очерченных властями рамок».
Журналист Сергей Гармаш, привлеченный украинской стороной к работе в ТКГ в качестве представителя ОРДЛО, также дал положительную характеристику новому главе делегации. «После того, что Кравчук наговорил в разных своих интервью, от его дебюта в минской ТКГ я ждал нехорошего. Но он приятно удивил», — написал Гармаш в Facebook.
Едва вступив в должность, Кравчук успел сделать ряд громких заявлений. Например, он заявил, что не совсем понимает, о чем говорится в минских соглашениях, — конкретнее, не ясны составляющие особого статуса Донбасса. 4 августа в эфире телеканала «112 Украина» Кравчук сказал, что в соглашениях нет обязательного требования прописывать особый статус самопровозглашенных республик Донбасса в конституции Украины. «А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано», — посетовал он.
Напомним, что пункт 11 подписанного в 2015 году Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предполагает проведение на Украине конституционной реформы и «принятие постоянного законодательства об особом статусе» ОРДЛО.
При этом глава МИД ДНР Наталья Никонорова, возглавляющую в ТКГ делегацию из Донецка, заявила накануне встречи: новые представители Украины «пока демонстрируют неглубокое понимание Минского процесса» — и это не то, чего в Донбассе «хотели бы ожидать от людей с таким серьезным опытом в политике и дипломатии».
Между тем в заявлении Натальи Никоноровой после заседания особого пессимизма не содержалось. Она сказала, что «подписанные и имплементированные сторонами конфликта дополнительные меры усиления и контроля действующего перемирия приносят положительные результаты», а нарушения режима прекращения огня немногочисленны. Никонорова выразила надежду на то, что «украинская сторона проявит еще больше воли, чтобы нарушения прекратились полностью и в Донбассе,
Еще одна новость прозвучала с украинской стороны. Сергей Гармаш рассказал, что в ходе заседания Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной раде с просьбой пересмотреть постановление о местных выборах 25 октября, которое запрещает их проведение на неподконтрольных Киеву территориях. По его словам, представители ДНР и ЛНР «фактически заблокировали переговоры», требуя отменить это решение.
Ранее в ЛНР отмечали: с принятием постановления Украина «официально и документально подтвердила, что Киев отказывается от выполнения своих обязательств по резолюции Совбеза ООН 2202 и минских соглашений в пунктах 9, 11 и 12, которые предусматривают передачу границы после проведения выборов и только после всеобъемлющего политического урегулирования, создание народной милиции в отдельных районах и проведение местных выборов по специальному закону Украины». Критиковал решение Рады и президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания также обсуждался вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками. О том, что готовится новый обмен, стало известно 6 августа.
По его словам, украинская сторона передала соответствующий список Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ждет того же шага с той стороны. Однако в Донбассе утверждают, что мяч на стороне Киева. По словам Никоноровой, украинские власти демонстрируют «показную готовность осуществить обмен», но «Киев так и не выполнил важнейшее условие — полную процессуальную очистку освобожденных лиц, а ведь без этого данные лица продолжают уголовно преследоваться Украиной, их права и свободы в полной мере не восстановлены». Представитель ДНР также подчеркнула, что в списки для обмена включаются лица, которые находятся в розыске и, соответственно, не могут подлежать обмену.
Отсутствие прорывных договоренностей не способствует приближению встречи по Донбассу лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате». Анонсируя переговоры в ТКГ, Леонид Кравчук заявлял: участники встречи проанализируют исполнение решений парижского саммита 9 декабря 2019 года, после чего можно будет прогнозировать дату новой встречи лидеров четырех стран. Но перспектива проведения саммита пока остается весьма туманной.
Более реальными представляются встречи на уровне советников глав «четверки». Как сообщил Сергей Гармаш
Российская сторона публично большого энтузиазма по поводу переговоров не проявляла. Наоборот, как утверждает украинское издание Strana.ua, в конце июля Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины.
Андрей Ермак назвал письмо «тонкой дипломатической игрой, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», и отметил, что переговоры будут продолжаться. В свою очередь,
Марина Коваленко, Павел Тарасенко; Матвей Шиманов, Киев