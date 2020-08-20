NYT: спецслужбы США сообщили об утаивании властями Уханя от Пекина данных о COVID-19

Как утверждают источники NYT, в июне ЦРУ и другие разведывательные спецслужбы представили доклад. В нем они заявили, что чиновники города и провинции, ставших очагом распространения COVID-19, первые несколько недель держали в неведении руководство КНР относительно того, какую опасность несет новый вирус.
По словам собеседников газеты, китайские местные власти часто утаивают определенные сведения от федеральных властей, опасаясь возможного наказания.
При этом, по словам источников, американские спецслужбы не снимают ответственность с Пекина за дальнейшее распространение вируса. Они полагают, что власти КНР, в свою очередь, утаивали информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно докладу, с февраля руководство КНР не делилось всем, что знало о вирусе, включая более точный подсчет случаев, и не делало все возможное, чтобы помочь миру подготовиться к пандемии.
Первые случаи заражения коронавирусом в Ухане были зафиксированы в конце декабря. Очагом распространения вируса стал, по мнению ученых, крупнейший городской рыбный рынок. В начале января власти Уханя приняли решение о полном закрытии города и ввели карантин для его жителей, но вирус успел распространиться дальше по стране и миру.
США неоднократно обвиняли Китай в утаивании информации об опасности вируса, а также допускали искусственное происхождение COVID-19. Для выявления причин вспышки вируса в июле ВОЗ направила в Китай группу ученых.