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06:03 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: спецслужбы США сообщили об утаивании властями Уханя от Пекина данных о COVID-19

Спецслужбы США узнали, что местные власти Уханя и провинции Хубэй на начальном этапе скрывали от Пекина информацию о распространении коронавируса COVID-19, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По словам высокопоставленных собеседников газеты, вывод спецслужб о том, что часть ответственности за распространение вируса лежит на местных властях, а не на Пекине, может скорректировать позицию США в отношении КНР.

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Источник: Reuters

Как утверждают источники NYT, в июне ЦРУ и другие разведывательные спецслужбы представили доклад. В нем они заявили, что чиновники города и провинции, ставших очагом распространения COVID-19, первые несколько недель держали в неведении руководство КНР относительно того, какую опасность несет новый вирус.

По словам собеседников газеты, китайские местные власти часто утаивают определенные сведения от федеральных властей, опасаясь возможного наказания.
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При этом, по словам источников, американские спецслужбы не снимают ответственность с Пекина за дальнейшее распространение вируса. Они полагают, что власти КНР, в свою очередь, утаивали информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно докладу, с февраля руководство КНР не делилось всем, что знало о вирусе, включая более точный подсчет случаев, и не делало все возможное, чтобы помочь миру подготовиться к пандемии.

Первые случаи заражения коронавирусом в Ухане были зафиксированы в конце декабря. Очагом распространения вируса стал, по мнению ученых, крупнейший городской рыбный рынок. В начале января власти Уханя приняли решение о полном закрытии города и ввели карантин для его жителей, но вирус успел распространиться дальше по стране и миру.

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США неоднократно обвиняли Китай в утаивании информации об опасности вируса, а также допускали искусственное происхождение COVID-19. Для выявления причин вспышки вируса в июле ВОЗ направила в Китай группу ученых.

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