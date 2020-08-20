США начали работу над воccтановлением санкций ООН против Ирана

«Сегодня я поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что США намерены восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана», — сказал президент во время пресс-конференции в Белом доме.
Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20—21 августа, чтобы уведомить СБ о восстановлении санкций. Через 30 дней после этого ограничительные меры будут восстановлены.
Санкции, в частности, будут включать в себя запрет для Тегерана на обогащение урана, а также продление эмбарго на поставки оружия в Иран сроком на 13 лет.
В августе СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. За его продление проголосовали только две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались. Помпео решение совета назвал «непростительным».
В 2015 году Иран и шесть других стран (Россия, Китай, США, Британия, Франция и Германия) подписали соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий) о приостановке иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций США, ЕС и СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В рамках резолюции СБ ООН был предусмотрен механизм возможного восстановления антииранских санкций. Если один из участников СВПД посчитает, что Иран не выполняет свои обязательства или серьезно их нарушает, он должен представить свои аргументы на рассмотрение Совместной комиссии, после чего этот вопрос должен обсудить СБ ООН.