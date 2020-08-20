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07:26 (мск), источник: ТАСС

Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/ — Демократическая партия США утвердила в среду своим кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Источник: Reuters

Председатель съезда конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон констатировал, что альтернатив кандидатуре Харрис нет. «Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты», — заявил он.

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Харрис выступила после Томпсона и заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост. Она в отличие от большинства других участников съезда выступала не дистанционно, а присутствовала в зале.

Джозеф Байден, утвержденный во вторник кандидатом в президенты США от демократов, 11 августа заявил, что выбрал Харрис своей напарницей в предвыборной гонке. Она ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже сенатор выступила в поддержку Байдена. Сенатор не раз называла себя «единственной темнокожей» среди участников предвыборной борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки.

Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента становится женщина, не являющаяся представительницей белого населения страны.

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