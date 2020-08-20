Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
28Акции протеста в Белоруссии
16«Курск»: история одной трагедии
11:45 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Источник: Reuters

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что ранее президент России и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — говорится в документе. По мнению Барышева, отмена транспортного налога также станет существенной мерой поддержки россиян в период пандемии коронавируса.

Сейчас транспортный налог в России исчисляется исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.

Ранее депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. Другой депутат Госдумы — Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности.

 В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавируса
Как изменились правила ведения переговоров
Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19
Врачи оценили состояние Навального как тяжелое
Эксперты рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать
Особая дата. Пенсионеры получат доплаты к праздникам
ФСБ предотвратила похищение лидера народного ополчения Донбасса
Описана взаимосвязь денег и счастья
В геноме человека обнаружили следы неизвестного предка
Gnezdo.ru
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Сервисы Google упали по всему миру. Что происходит Письма не отправляются, файлы не грузятся
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Новости партнеров
Путин подписал новый закон. Касается тех, кому исполнилось 55-60 лет
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Путин принял последнее решение по пенсиям: неожиданность для россиян
Дети
Детские игры из СССР, которые до сих пор самые крутые (фото) Вспоминаем и делимся частичкой собственного детства. Жмите на стрелку!  
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь