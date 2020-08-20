В Госдуме предложили отменить транспортный налог

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что ранее президент России и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — говорится в документе. По мнению Барышева, отмена транспортного налога также станет существенной мерой поддержки россиян в период пандемии коронавируса.
Сейчас транспортный налог в России исчисляется исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.
Ранее депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. Другой депутат Госдумы — Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности.