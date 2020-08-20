12:05 (мск), источник: Ведомости
Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией
Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией, заявил член его президиума,
«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме», — заявил Латушко в ответ на вопрос о готовности оппозиции к контактам с Москвой.
Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она объясняла, что он «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога» и немедленно объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии — это попытка захвата власти в стране. По его словам, программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.
18 августа член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что противники Лукашенко не обсуждают выход республики из союзных структур с Россией. Она назвала такую информацию «манипуляциями и обманом» со стороны Лукашенко.
Координационный совет оппозиции Белоруссии избрал президиум 19 августа. В него вошли писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова, а также бывший глава Минкульта республики и гендиректор Театра им. Янки Купалы Павел Латушко.