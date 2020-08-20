Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
28Акции протеста в Белоруссии
19Атомный ужас
12:05 (мск), источник: Ведомости

Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией, заявил член его президиума, экс-министр культуры Павел Латушко, передает «РИА Новости».

Источник: AP 2020

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме», — заявил Латушко в ответ на вопрос о готовности оппозиции к контактам с Москвой.

Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она объясняла, что он «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога» и немедленно объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей.

Новость
10 дней, которые потрясли Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии — это попытка захвата власти в стране. По его словам, программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.

18 августа член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что противники Лукашенко не обсуждают выход республики из союзных структур с Россией. Она назвала такую информацию «манипуляциями и обманом» со стороны Лукашенко.

Координационный совет оппозиции Белоруссии избрал президиум 19 августа. В него вошли писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова, а также бывший глава Минкульта республики и гендиректор Театра им. Янки Купалы Павел Латушко.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавируса
Как изменились правила ведения переговоров
Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране
Врачи оценили состояние Навального как тяжелое
Эксперты рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать
Особая дата. Пенсионеры получат доплаты к праздникам
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Как изменились цены в Америке и в России за 40 лет
Gnezdo.ru
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Найдены самые необычные гаджеты (цены) Неожиданно полезные
Авто
Тест нового Volkswagen Polo — он вам не седан! Volkswagen Polo пережил смену типа кузова — теперь это лифтбэк. Станет ли он ещё популярнее?
Кино
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова «Хороший человек» расскажет о серийном убийце
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Леди
64-летняя Лариса Долина изменилась до неузнаваемости (фото) Певица выглядит великолепно!
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь