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12:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей признал необходимость перемен в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2020

«Перемены нужны, этого никто не отрицает, но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — сказал министр.

Макей считает, что пусть медленный, но эволюционный процесс развития всегда оказывается эффективнее. «Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не “красный” или “белый”. Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

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19 августа созданный оппозицией Координационный совет назвал цели своей деятельности. В частности, соперники действующей власти будут добиваться разрешения политического кризиса путем диалога, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны, поддержав митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется западными структурами, а протестующие сами провоцируют ОМОН.

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