14:17 (мск), источник: RNS
В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти
Уголовное дело возбуждено по статье 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — сообщил Конюк.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Как сообщало издание «Sputnik Беларусь», белорусские правоохранители осуществляли разгон протестующих в том числе с применением
17 августа доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав Координационного совета по «трансферу власти». 19 августа, как сообщал «Sputnik. Беларусь» совет собрался первый раз, на собрании были выбраны члены президиума и принята резолюция.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что созданный оппозицией Координационный совет по «трансферу власти» является попыткой захвата власти в стране, передавало «БелТА». Белорусский лидер также предупредил участников оппозиционного штаба, что власти будут принимать адекватные меры, «но исключительно по конституции и закону».