Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
28Акции протеста в Белоруссии
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
14:17 (мск), источник: RNS

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти из-за создания оппозицией Координационного совета, сообщает «Sputnik. Беларусь» со ссылкой на генпрокурора страны Александра Конюка.

Источник: AFP 2020

Уголовное дело возбуждено по статье 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — сообщил Конюк.

Новость
10 дней, которые потрясли Минск

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Как сообщало издание «Sputnik Беларусь», белорусские правоохранители осуществляли разгон протестующих в том числе с применением свето-шумовых гранат и резиновых пуль. 19 августа Минздрав Белоруссии сообщил о смерти третьего участника протестных акций, который получил огнестрельное ранение в ходе разгона протестных акций в Минске.

17 августа доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав Координационного совета по «трансферу власти». 19 августа, как сообщал «Sputnik. Беларусь» совет собрался первый раз, на собрании были выбраны члены президиума и принята резолюция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что созданный оппозицией Координационный совет по «трансферу власти» является попыткой захвата власти в стране, передавало «БелТА». Белорусский лидер также предупредил участников оппозиционного штаба, что власти будут принимать адекватные меры, «но исключительно по конституции и закону».

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Названы дата и место прощания с певицей Легкоступовой
Захарова отреагировала на планы Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
В омской больнице рассказали о состоянии Навального
Эксперты рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать
Особая дата. Пенсионеры получат доплаты к праздникам
Любитель истории показал внешность римских императоров (фото)
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Как изменились цены в Америке и в России за 40 лет
Здоровье
Весившая 203 кг женщина похудела на центнер и раскрыла секрет успеха Начало похудению она положила, бросив мужчину-абьюзера.
Hi-Tech
Найдены самые необычные гаджеты (цены) Неожиданно полезные
Авто
Тест нового Volkswagen Polo — он вам не седан! Volkswagen Polo пережил смену типа кузова — теперь это лифтбэк. Станет ли он ещё популярнее?
Кино
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным Премьеру рэп-мелодрамы «Тень звезды» посетили звезды кино и шоу-бизнеса
Новости партнеров
Путин подписал новый закон. Касается тех, кому исполнилось 55-60 лет
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Пожилые получат крупную выплату
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Популярные темы на «Детях»
Имеет ли право мать обижаться? По следам... 219
Подросток 125
Обиделись бы вы за это на подругу? 111
Тема о дружбе 102
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь