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20:28 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила, что ситуация вокруг Навального должна быть «быстро прояснена»

Канцлер пожелала Алексею Навальному выздоровления.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг Алексея Навального должна быть прояснена, требуется транспарентность, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон. Трансляцию провели немецкие телеканалы.

«Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать», — сказала она. По ее словам, «это должно быть сделано транспарентно».

Канцлер пожелала Навальному выздоровления.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Его увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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