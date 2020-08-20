20:28 (мск), источник: ТАСС
Меркель заявила, что ситуация вокруг Навального должна быть «быстро прояснена»
Канцлер пожелала Алексею Навальному выздоровления.
ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг Алексея Навального должна быть прояснена, требуется транспарентность, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон. Трансляцию провели немецкие телеканалы.
«Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать», — сказала она. По ее словам, «это должно быть сделано транспарентно».
Канцлер пожелала Навальному выздоровления.
В четверг утром