Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 августаПохищение «Моны Лизы», создание первых суворовских училищ и другие памятные события, которые происходили в разные годы 21 августа
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
00:42 (мск), источник: Газета.Ру

«Серьезные издержки»: чем обернется возможная победа Байдена над Трампом

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии и его шансы одержать победу на выборах достаточно высоки — в опросах кандидат опережает Дональда Трампа на 10%. Демократ полностью уверен, что Москва боится его победы. Как на самом деле избрание Байдена может повлиять на отношения России и США — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. До выборов остается меньше трех месяцев и их исход становится все более непредсказуемым. Пандемия коронавируса и протесты против расизма внесли серьезные коррективы в избирательную кампанию и переизбрание действующего президента Дональда Трампа уже не кажется столь очевидным.

Большинство опросов демонстрируют серьезное преимущество Байдена. Согласно опросу YouGov от 18 августа, разрыв между соперниками составляет 10% — половина американцев готовы поддержать демократа, а 40% находятся на стороне Трампа.

Опыт прошлых американских выборов показывает, что социологические исследования не дают полной уверенности в победе того или иного кандидата, однако наличие у Байдена шанса стать президентом отрицать нельзя.

В подобных условиях возникает интересный вопрос, как его возможное избрание может повлиять на старого соперника США — Россию.

Читайте также
Байден определил свою позицию по выборам в Белоруссии

Антироссийский запал

Учитывая, что сам демократ не раз достаточно критически высказывался в отношении Москвы, пока выводы достаточно неутешительные. Как говорил Байден, президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах.

«У меня было несколько очень откровенных и прямых разговоров с Путиным, когда я был вице-президентом и до этого. Думаю, одна из причин, по которой, как мне кажется, он не хочет, чтобы я стал президентом, — он знает, что будут еще такие прямые разговоры», — отмечал демократ.

При этом Байден последовательно придерживается теории о том, что Россия якобы повлияла на итоги прошлых президентских выборах, а также может «вмешаться» в нынешнюю избирательную кампанию. Бывший вице-президент обещал расценивать любое влияние на голосование как враждебный акт и угрожал санкционным давлением в качестве последствий.

Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор и мы заставим Россию понести серьезные издержки.
Джо Байден

Интересно, что во время визитов в Москву, еще в должности вице-президента, политик говорил совсем по-другому и всячески указывал на дружеский характер отношений двух стран. В смене настроений Байдена, пожалуй, нет ничего удивительного, поскольку за последние три года тренд на критику России укрепился в США окончательно, и наиболее критически о Москве как раз отзываются представители Демпартии.

Читайте также
Трамп допустил перехват бюллетеней Россией на выборах

Снятия каких-либо санкций с России Байден также не обещал, как и улучшения двусторонних отношений. Он лишь признавал, что у него нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной.

К слову, Трамп, напротив, считает, что победа Байдена якобы будет выгодна России и ряду других соперников США. По его мнению, демократ не сможет на равных общаться с Путиным или главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Россия не рада нашей победе, Китай не рад. Они все надеются, что победит вечно спящий Джо Байден», — добавил президент США.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, не стоит излишне связывать российско-американские отношения с личностью будущего президента.

Не думаю, что есть какие-либо фундаментальные личностные предпосылки для того, чтобы политика США в отношении России изменилась. Все будет зависеть от конкретных политических условий, в которых они будут развиваться.
Иван Тимофеев
программный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

«Если мы посмотрим на Трампа, с ним связывалось множество надежд, в США его критиковали за то, что он едва ли не пророссийский кандидат — однако его политика намного жестче в отношении Москвы, чем у его предшественников», — указал эксперт.

В данном случае какие-либо оценки стоит давать крайне осторожно, уверен Тимофеев, но все же вряд ли возможная смена Трампа на Байдена что-то существенно изменит.

Положительный настрой?

Если отойти от риторики кандидата от демократов и посмотреть непосредственно на его предложения, то можно выделить ряд отчасти позитивных моментов. Во-первых, Байден вполне четко говорит о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает 5 февраля 2021 года.

Читайте также
За нее рады в Индии и на Ямайке: кто такая Камала Харрис, которая стала напарницей Джо Байдена

В этом плане он отличается от Трампа, при котором переговоры по продлению и сохранению СНВ-3 продвигаются медленно, да и без особых надежд на реализацию.

В случае победы на выборах у Байдена будет чуть больше двух недель для согласования этого шага с Москвой.

Насколько реально согласовать все моменты за столь короткий срок — вопрос достаточно спорный, в России минимальным временным промежутком называли полтора месяца.

При этом избрание демократа не поможет спасению Договора по открытому небу или возвращению США к соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Байден формально не отказывался от этих инициатив, но скорее он будет настаивать на пересмотре прошлых договоренностей, а не их восстановлении.

Еще одним условно положительным моментом в случае победы бывшего вице-президента может стать возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Вашингтон покинул сделку два года назад, но Байден прямо говорит о намерении вернуться к соглашению. Впрочем, вероятность подобного исхода будет зависеть от того, как к этому отнесется Иран и станет ли он выдвигать какие-либо условия к США. Все же Тегеран за эти два года немало потерял из-за санкционного давления США, так что скорее всего попытается как-то обезопасить себя от повторения подобного сценария.

Третий позитивный фактор — отношение Байдена к взаимодействию с Европой, в особенности к размещению на ее территории американских войск.

Распада НАТО или отказа от давления на Россию ожидать не стоит, но как минимум политик отказывается от планов по усилению контингента США в Польше или ухода части американских солдат из ФРГ. Однако это опять-таки условно положительный момент. Его ценность заключается в отсутствии большого количество войск альянса у границ России, но основная цель НАТО — противодействие Москве — сохраняется.

Читайте также
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Возвращение США в СВПД может в значительной степени снять напряженность, в том числе в российско-американских отношениях, считает глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Что касается отношения к России в целом, то при Байдене оно останется таким же или станет более критическим. Демократы достаточно активно поддерживают давление на Россию по Украине, Прибалтике и остальным направлениям. Точно не стоит ждать отказа от “российского вмешательства”: демократам выгодно рассматривать Россию как недружественную и враждебную страну, так что они будут продолжать придерживаться этого», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Негативные моменты

Если же говорить о том, как избрание Байдена может насолить Москве, то стоит назвать несколько факторов. Во-первых, бывший вице-президент фактически курировал украинское направление в администрации предшественника Трампа Барака Обамы. Байден напрямую взаимодействовал с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и, по данным ряда СМИ, навязывал Киеву необходимые шаги во внешней и внутренней политике.

Привязку Байдена к Украине подтверждает и прошлогодний «украинский скандал», который стал причиной для запуска импичмента Трампа со стороны демократов в конгрессе.

Президент США попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского проверить дело компании, связанной с сыном Байдена, расследование якобы закрыли из-за давления вице-президента на Киев.

В итоге в рамках импичмента президента США в СМИ начали всплывать не слишком лестные факты о Байдене, в особенности о его возможной причастности к коррупционным схемам на Украине. Тем не менее, от самого направления политик отказываться не собирается, так что при нем США вряд ли перестанут поддерживать Украину и давить на Россию за присоединение Крыма.

Кроме того, Байден собирается урегулировать все споры и конфликты внутри НАТО, которые в большей степени связаны с требованием Трампа по повышению расходов на оборону среди участников альянса. Склоки отчасти мешают полноценной работе альянса и его восстановление скорее всего вновь сконцентрирует внимание НАТО на России, а также может возобновить его усилия на украинском направлении.

В качестве еще нескольких негативных моментов выступает отношение Байдена к Ближнему Востоку и Китаю.
Читайте также
Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

В отличии от Трампа он не собирается поддерживать вывод войск США из различных зон боевых действий, в том числе из Сирии.

А также чуть более лояльно относится к Пекину, хотя особых изменений в отношениях двух стран ожидать не стоит.

«Демократы в отличии от Трампа — глобалисты. Если действующий президент придерживается лозунга “Америка прежде всего”, то в Демократической партии упор делают на глобальном доминировании США в экономическом, политическом и военном плане», — подчеркнул Юрий Рогулев.

По факту, именно разница этих двух подходов будет отражать ключевое отличие между Трампом и Байденом. Насколько серьезно этот фактор повлияет на российско-американские отношения — сказать достаточно сложно. Однозначно можно утверждать лишь одно: каких-то ключевых положительных перемен в двусторонних отношениях при возможной смене Трампа на Байдена ждать не стоит.

Алексей Поплавский

Во время загрузки произошла ошибка.
 Криминального авторитета Лоту Гули убили в Анталье
Госпитализированный Алексей Навальный остается в коме
В России разрешили полеты за рубеж еще из трех городов
Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру
Любимая красавица Лукашенко извинилась перед демонстрантами
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
«Вижу только плюсы»: как россияне осели за границей в пандемию
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре
Gnezdo.ru
7 звезд, которые родили от женатых мужчин
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Hi-Tech
В США поразились российскому «Дрозду» «Дрозд» выглядит как «что-то из фильмов про Джеймса Бонда»
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 299
Как я провел лето. 239
А вот если...... 98
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» 79
Кино
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным Премьеру рэп-мелодрамы «Тень звезды» посетили звезды кино и шоу-бизнеса
Новости партнеров
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
Дети
Детские игры из СССР, которые до сих пор самые крутые (фото) Вспоминаем и делимся частичкой детства. Жми на стрелку!  
Леди
64-летняя Лариса Долина изменилась до неузнаваемости (фото) Певица выглядит великолепно!
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь