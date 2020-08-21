Лавров надеется, что возобновление авиасообщения с Грузией — это вопрос скорого будущего

Москва внимательно следит за положением дел в Тбилиси и надеется, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».
Как напомнил глава МИД РФ, решение о временном запрете на авиаперевозки в Грузию было принято в ответ на антироссийскую провокацию грузинских национал-радикалов.
Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего.
«Внимательно следим за положением дел в самой Грузии. Разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях», — отметил Лавров.
Министр также выразил надежду на скорейшее возобновление политического диалога в формате Карасин — Абашидзе, прерванного из-за пандемии. «Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие, — подчеркнул он. — Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов».
«Наша установка — чем больше нормализации, тем лучше. Никаких ограничений с российской стороны здесь нет, — указал глава российского дипведомства. — А вот нашим грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности».