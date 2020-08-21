Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 августаПохищение «Моны Лизы», создание первых суворовских училищ и другие памятные события, которые происходили в разные годы 21 августа
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
8Самый яркий звездопад года
02:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров призвал Киев перестать морочить всем голову

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев перестать морочить всем голову и приступить к выполнению минских соглашений. Об этом глава МИД рассказал в интервью газете «Труд», передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

По словам министра, именно в этом документе, который был одобрен Совбезом ООН и подписан Украиной, содержится положение о проведении конституционной реформы, предполагающей децентрализацию власти и закрепление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Министр отметил, что придание особого статуса данным территориям — это ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем.

Лавров также добавил, что Украина каждый раз придумывает какие-то отговорки и не исполняет свои обязательства.

Так, согласно минским соглашениям, обновленная конституция должна была вступить в силу до конца 2015 года.

Читайте также
Первый примирент Украины

Ранее Лавров призвал Европейский союз содействовать выполнению властями Украины минских соглашений. Министр по итогам встречи с главами дипломатических миссий стран-членов Европейского союза и руководителем представительства ЕС в России отметил необходимость недискриминационного подхода к обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Лукашенко раскрыл мнение Путина о «заварушке вокруг Белоруссии»
В России разрешили полеты за рубеж еще из трех городов
Любимая красавица Лукашенко извинилась перед демонстрантами
Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру
«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Чем обернется возможная победа Байдена над Трампом
На МКС произошла утечка воздуха
Hi-Tech
В США поразились российскому «Дрозду» «Дрозд» выглядит как «что-то из фильмов про Джеймса Бонда»
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 299
Как я провел лето. 239
А вот если...... 98
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» 79
Кино
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным Премьеру рэп-мелодрамы «Тень звезды» посетили звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Подросток 219
Имя Жасмин 88
Странное поведение подростков. Новая мода? 80
Трудовая книжка 74
Леди
64-летняя Лариса Долина изменилась до неузнаваемости (фото) Певица выглядит великолепно!
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь