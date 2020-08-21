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10:10 (мск), источник: Ведомости

Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором призвала работников белорусских предприятий продолжать забастовки, чтобы «заставить власть услышать наши голоса, которые она у нас украла».

Источник: AP 2020

«Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе, у этого режима не останется ни единого шанса», — заявила Тихановская. Она убеждена, что забастовки являются «абсолютно легальным и мощным оружием против режима».

«Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — сообщила она. Кандидат в президенты также отметила, что в фонд поддержки, куда поступают пожертвования на помощь тем, кто остался без работы из-за простоя в производстве, перечислили миллионы.

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В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, а на крупных предприятиях забастовки. Белорусский премьер Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ заявил, что на крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности.

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