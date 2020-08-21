13:24 (мск), источник: Интерфакс
Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU —
«Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться», — заявила она.
Как долго будут продолжаться протесты в Белоруссии, она спрогнозировать не смогла. На вопрос, выдвинется ли она на новые президентские выборы, если их объявят, она отвечать пока не стала, пишет TUT.BY.
Ранее соратница Тихановской Ольга Ковалькова высказала надежду на ее скорое возвращение в страну. По мнению Ковальковой «ей здесь сейчас ничего не угрожает».
Тихановская неожиданно уехала в Литву в ночь на 11 августа. Это произошло после того, как она зашла в здание Центризбиркома Белоруссии, а затем перестала выходить на связь. В ее штабе и в МИД Литвы заявили, что ее переезд был вынужденным. В первом видеообращении после отъезда Тихановская сказала, что уехала ради детей.
Для трансфера власти ее сторонники создали Координационный совет оппозиции в Белоруссии. Член президиума совета Мария Колесникова 20 августа сказала, что совет не будет препятствовать против участия Александра Лукашенко в новых президентских выборах.