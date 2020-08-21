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13:24 (мск), источник: Интерфакс

Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется на родину, как только почувствует себя в безопасности. Она сказала это на пресс-конференции 21 августа.

Источник: Reuters

«Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться», — заявила она.

Как долго будут продолжаться протесты в Белоруссии, она спрогнозировать не смогла. На вопрос, выдвинется ли она на новые президентские выборы, если их объявят, она отвечать пока не стала, пишет TUT.BY.

Во вступительной речи Тихановская повторила требования оппозиции — прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые свободные выборы.
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Ранее соратница Тихановской Ольга Ковалькова высказала надежду на ее скорое возвращение в страну. По мнению Ковальковой «ей здесь сейчас ничего не угрожает».

Тихановская неожиданно уехала в Литву в ночь на 11 августа. Это произошло после того, как она зашла в здание Центризбиркома Белоруссии, а затем перестала выходить на связь. В ее штабе и в МИД Литвы заявили, что ее переезд был вынужденным. В первом видеообращении после отъезда Тихановская сказала, что уехала ради детей.

Для трансфера власти ее сторонники создали Координационный совет оппозиции в Белоруссии. Член президиума совета Мария Колесникова 20 августа сказала, что совет не будет препятствовать против участия Александра Лукашенко в новых президентских выборах.

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