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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: «проблему» с ситуацией в Белоруссии решим в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит «проблему» с ситуацией в стране. По его словам, беспорядки в стране направляют США, но правоохранители готовы реагировать на внешние угрозы.

Источник: AP 2020

«В Минске, еще где-то, кому-то (ситуация.— “Ъ”) не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал господин Лукашенко во время посещения автокомбината «Дзержинский» (цитата по агентству БелТА).

По его словам, «планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают». Александр Лукашенко сообщил, что знает о существовании «специального центра» под Варшавой и то, чем он занимается.

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Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Президент рассказал, что ранее в пятницу встретился с руководителями правоохранительных структур и обсудил поддержание правопорядка внутри страны и реагирование на внешние угрозы. Он отметил, что «ребята свою страну никому не собираются отдавать».

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что в стране должны пройти новые выборы. Для трансфера власти в Белоруссии создали координационный совет оппозиции.

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