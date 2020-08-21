Лукашенко: «проблему» с ситуацией в Белоруссии решим в ближайшие дни

«В Минске, еще где-то, кому-то (ситуация.— “Ъ”) не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал господин Лукашенко во время посещения автокомбината «Дзержинский» (цитата по агентству БелТА).
По его словам, «планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают». Александр Лукашенко сообщил, что знает о существовании «специального центра» под Варшавой и то, чем он занимается.
Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
Президент рассказал, что ранее в пятницу встретился с руководителями правоохранительных структур и обсудил поддержание правопорядка внутри страны и реагирование на внешние угрозы. Он отметил, что «ребята свою страну никому не собираются отдавать».
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что в стране должны пройти новые выборы. Для трансфера власти в Белоруссии создали координационный совет оппозиции.