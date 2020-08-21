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18:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В Грузии не видят предпосылок для восстановления отношений с Россией

Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию грузино-российских отношений Зураб Абашидзе, прокомментировал «Ъ» заявления главы МИД России Сергея Лаврова в интервью газете «Труд» о возможности значительного улучшения отношений между Москвой и Тбилиси уже в ближайшее время и желательности восстановления прямых авиарейсов. Они были прерваны по решению президента Владимира Путина в ответ на прошлогодние волнения в Тбилиси и антироссийские высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Источник: Reuters

По словам Зураба Абашидзе, дипломатические отношения между двумя странами были прерваны в 2008 году, «после того как Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион (Южную Осетию.— “Ъ”)». «Россия до сих пор грубо попирает принципы международного права в отношении нашей страны», — заметил грузинский дипломат, подчеркнув при этом, что в этих условиях «вопрос о восстановлении дипломатических отношений не может возникнуть в повестке дня двусторонних отношений».

По словам Абашидзе, он поддерживает «прямую телефонную связь» с российским сенатором, бывшим замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным и не исключает очной встречи с ним в так называемом Пражском формате уже в сентябре, «как только позволит эпидемиологическая ситуация». «Мы обсудим тематику транспорта, торгово-экономические связи и некоторые гуманитарные вопросы», — сообщил Зураб Абашидзе.

Спецпредставитель грузинского премьера приветствовал слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении прямых авиарейсов из российских городов в Грузию. При этом он напомнил, что авиарейсы были прерваны по инициативе именно российской стороны, хотя «вполне могут возобновиться по мере улучшения эпидемиологической ситуации в России, Грузии и во всем регионе».

Георгий Двали, Тбилиси

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