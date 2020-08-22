05:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Не нужен им берег российский
Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром».
«Газпром» может полностью потерять один из крупнейших зарубежных рынков — Турцию. Страна, сократившая за последние три года импорт газа из России вдвое, открыла богатейшее, по заверению ее властей, месторождение природного газа в Черном море и в перспективе может вообще отказаться от российского сырья. Власти страны рассчитывают начать поставки с него уже в 2023 году, что, по мнению экспертов, вряд ли возможно и экономически эффективно в ближайшее время. Но когда оно все же будет введено, «Газпрому» придется задуматься о том, как перенаправить объемы по недавно запущенному «Турецкому потоку» в Европу.
Турция обнаружила в Черном море крупнейшее в своей истории месторождение с запасами 320 млрд кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны», — сказал он.
По словам господина Эрдогана, поставки на внутренний рынок с него начнутся к 2023 году. Запасы газа обнаружило буровое судно «Фатих», которое вело разведку с 20 июля, на скважине «Туна-1». Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что, по предварительным техническим оценкам, обнаруженный газ очень высокого качества.
На данный момент Турция с потреблением около 45 млрд кубометров полностью зависит от импорта газа. До прошлого года крупнейшим поставщиком сырья в страну была Россия. Поставки шли по газопроводам «Голубой поток» (мощность 16 млрд кубометров в год) и запущенному в начале 2020 года «Турецкому потоку» проектной мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год, половина из которых идет на турецкий рынок, вторая — на юг Европы. На них «Газпром», по самым скромным оценкам, потратил более $10 млрд, при этом при поставках по «Голубому потоку» не платится экспортная пошлина в 30%.
Изначально планировалось, что на турецкий рынок по южному маршруту пойдет вдвое больше газа. В 2012 году «Газпром» начал строительство газопровода «Южный поток» на 62 млрд кубометров стоимостью €16 млрд, но под давлением Еврокомиссии в конце 2014 года отказался от него, заморозив строительство.
Но в 2019 году Турция сократила закупки на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало антирекордом с 2004 года. В первом полугодии 2020 года спрос на российский газ упал в 1,7 раза — до 4,7 млрд кубометров. В то же время Турция наращивала закупки сжиженного газа, а также трубопроводного сырья из Азербайджана.
В этом случае закупки в России могут упасть до нуля, полагает эксперт. Он отмечает, что работу по оценке инвестиций, необходимых для реализации проекта, пока только предстоит провести и о рентабельности говорить рано. Но разработка собственных запасов, как правило, позволяет снизить стоимость газа для внутренних потребителей, а также положительно сказывается на сальдо торгового баланса и устойчивости национальной валюты, говорит господин Маринченко. По его мнению, для России в этом контексте более важным становится строительство газовой инфраструктуры в Европе, позволяющей принимать газ из «Турецкого потока».
В «Газпроме» ситуацию не комментируют. Но источник, знакомый с ситуацией, полагает, что пока монополии рано пугаться: «Потребление Турции активно растет, а запасы еще нужно экономически эффективно извлечь».
Консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, в свою очередь, отмечает, что намерение правительства Турции ввести месторождение менее чем за три года звучит крайне амбициозно.
Как полагает госпожа Колбикова, при текущих ценах на газ без существенной поддержки турецкого правительства любой шельфовый проект будет нерентабельным, а с учетом рисков, связанных с уменьшением объемов запасов при их подтверждении, потенциал добычи газа на месторождении «Туна-1» составит порядка 6−12 млрд кубометров в год.
Ольга Мордюшенко