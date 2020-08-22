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05:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Не нужен им берег российский

Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром».

Источник: Reuters

«Газпром» может полностью потерять один из крупнейших зарубежных рынков — Турцию. Страна, сократившая за последние три года импорт газа из России вдвое, открыла богатейшее, по заверению ее властей, месторождение природного газа в Черном море и в перспективе может вообще отказаться от российского сырья. Власти страны рассчитывают начать поставки с него уже в 2023 году, что, по мнению экспертов, вряд ли возможно и экономически эффективно в ближайшее время. Но когда оно все же будет введено, «Газпрому» придется задуматься о том, как перенаправить объемы по недавно запущенному «Турецкому потоку» в Европу.

Турция обнаружила в Черном море крупнейшее в своей истории месторождение с запасами 320 млрд кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны», — сказал он.

Теперь, по словам министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака, обнаружение собственных запасов в Черном море поможет стране забыть о дефиците бюджета и перейти к профицитным экономическим показателям.

По словам господина Эрдогана, поставки на внутренний рынок с него начнутся к 2023 году. Запасы газа обнаружило буровое судно «Фатих», которое вело разведку с 20 июля, на скважине «Туна-1». Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что, по предварительным техническим оценкам, обнаруженный газ очень высокого качества.

А по мнению президента Эрдогана, с высокой вероятностью в районе, где было обнаружено месторождение, есть и другие залежи газа. Страна намерена продолжить разведку в Черном море.

На данный момент Турция с потреблением около 45 млрд кубометров полностью зависит от импорта газа. До прошлого года крупнейшим поставщиком сырья в страну была Россия. Поставки шли по газопроводам «Голубой поток» (мощность 16 млрд кубометров в год) и запущенному в начале 2020 года «Турецкому потоку» проектной мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год, половина из которых идет на турецкий рынок, вторая — на юг Европы. На них «Газпром», по самым скромным оценкам, потратил более $10 млрд, при этом при поставках по «Голубому потоку» не платится экспортная пошлина в 30%.

Изначально планировалось, что на турецкий рынок по южному маршруту пойдет вдвое больше газа. В 2012 году «Газпром» начал строительство газопровода «Южный поток» на 62 млрд кубометров стоимостью €16 млрд, но под давлением Еврокомиссии в конце 2014 года отказался от него, заморозив строительство. Из-за разницы в мощности и изменения окончательного проекта монополия потеряла инвестиции на 46 млрд руб. Помимо этого Россия и Турция рассматривали возможность расширения «Голубого потока» до 32 млрд кубометров, но проект так и не был реализован, а Турция еще до запуска «Турецкого потока» начала снижать потребление российского газа.

На пике в 2017 году экспорт из России в Турцию достигал почти 30 млрд кубометров газа, страна была вторым по величине потребителем «Газпрома» после Германии.

Но в 2019 году Турция сократила закупки на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало антирекордом с 2004 года. В первом полугодии 2020 года спрос на российский газ упал в 1,7 раза — до 4,7 млрд кубометров. В то же время Турция наращивала закупки сжиженного газа, а также трубопроводного сырья из Азербайджана.

Как отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch, месторождение, судя по оценке запасов, действительно очень большое и в теории может помочь Турции существенно снизить объем импортируемого газа.

В этом случае закупки в России могут упасть до нуля, полагает эксперт. Он отмечает, что работу по оценке инвестиций, необходимых для реализации проекта, пока только предстоит провести и о рентабельности говорить рано. Но разработка собственных запасов, как правило, позволяет снизить стоимость газа для внутренних потребителей, а также положительно сказывается на сальдо торгового баланса и устойчивости национальной валюты, говорит господин Маринченко. По его мнению, для России в этом контексте более важным становится строительство газовой инфраструктуры в Европе, позволяющей принимать газ из «Турецкого потока».

В «Газпроме» ситуацию не комментируют. Но источник, знакомый с ситуацией, полагает, что пока монополии рано пугаться: «Потребление Турции активно растет, а запасы еще нужно экономически эффективно извлечь».

Консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, в свою очередь, отмечает, что намерение правительства Турции ввести месторождение менее чем за три года звучит крайне амбициозно.

Даже в Норвегии, которая считается признанным лидером по добыче на шельфе, период от открытия газового месторождения до начала коммерческой добычи в среднем занимает 15 лет, говорит она, а для месторождений на Черном море и на Сахалине на данный этап в среднем приходится 18 и 24 года соответственно.

Как полагает госпожа Колбикова, при текущих ценах на газ без существенной поддержки турецкого правительства любой шельфовый проект будет нерентабельным, а с учетом рисков, связанных с уменьшением объемов запасов при их подтверждении, потенциал добычи газа на месторождении «Туна-1» составит порядка 6−12 млрд кубометров в год.

Ольга Мордюшенко

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