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01:17 (мск), источник: ТАСС

Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии

МИНСК. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов. Об этом она заявила в пятницу в интервью телеканалу «Белсат».

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25
фотографий
25
фотографий

«Я не планирую сама», — ответила Тихановская на вопрос журналиста о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Белоруссии.

Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа — видеоблогера и создателя канала «Страна для жизни» в видеосервисе YouTube. 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Тихановская заняла второе место, за нее проголосовали 10,12% избирателей. Сразу после подведения итогов в Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

По информации МВД, в первые дни были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.

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