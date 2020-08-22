11:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко поручил принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотят использовать сценарий цветных революций.
Он распорядился принимать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности Белоруссии. Об этом президент сказал во время посещения полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, передает госагентство БелТА.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал Лукашенко о готовящихся на полигоне учениях, которые пройдут с 28 по 31 августа, а также об обстановке у белорусских границ. По мнению президента Белоруссии, ситуацию в стране пытаются «раскрутить» с помощью «внешнего фактора».
Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте жестко сопротивляется, подключили внешний фактор.
Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно». «С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — добавил он.
Напомним, массовые акции против Александра Лукашенко и в его поддержку начались в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов. Евросоюз не признал его победу и пообещал ввести санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию выборов» в республике. Еврокомиссия намерена направить €53 млн на развитие гражданского общества в Белоруссии. Господин Лукашенко заявил, что эти деньги «без ведома государства в страну не поступят». С 18 августа белорусские войска на западной границе государства были приведены в полную боевую готовность.
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, покинувшая страну, заявила, что в Белоруссии должны пройти новые выборы. Для трансфера власти был создан координационный совет оппозиции. Александр Лукашенко отказался вести с ним диалог и заявил, что будет говорить только с трудовыми коллективами предприятий.