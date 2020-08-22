Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 августаДень рождения жидкого мыла, первое в мире авиашоу, утверждение нового российского флага и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
8Извержение стратовулкана Синабунг
11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко поручил принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике хотят использовать сценарий цветных революций.

Источник: AP 2020

Он распорядился принимать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности Белоруссии. Об этом президент сказал во время посещения полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, передает госагентство БелТА.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал Лукашенко о готовящихся на полигоне учениях, которые пройдут с 28 по 31 августа, а также об обстановке у белорусских границ. По мнению президента Белоруссии, ситуацию в стране пытаются «раскрутить» с помощью «внешнего фактора».

Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте жестко сопротивляется, подключили внешний фактор.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно». «С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — добавил он.

Читайте также
Лукашенко: «проблему» с ситуацией в Белоруссии решим в ближайшие дни

Напомним, массовые акции против Александра Лукашенко и в его поддержку начались в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов. Евросоюз не признал его победу и пообещал ввести санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию выборов» в республике. Еврокомиссия намерена направить €53 млн на развитие гражданского общества в Белоруссии. Господин Лукашенко заявил, что эти деньги «без ведома государства в страну не поступят». С 18 августа белорусские войска на западной границе государства были приведены в полную боевую готовность.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, покинувшая страну, заявила, что в Белоруссии должны пройти новые выборы. Для трансфера власти был создан координационный совет оппозиции. Александр Лукашенко отказался вести с ним диалог и заявил, что будет говорить только с трудовыми коллективами предприятий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Навальный в реанимации в тяжелом состоянии
Тихановская потребовала от рабочих немедленной забастовки
В России за сутки выявлен 4921 случай коронавируса
Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии
СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле
Австралию замело снегом (фото, видео)
Реальный Винни-Пух: медвежонок застрял в окне многоэтажки
Россиянам объяснили новые правила регистрации автомобилей в МФЦ
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Страшные пожары в Калифорнии (жуткие фото с воздуха) Кадры очередного печального явления года.
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander: на вид такой же, а едет иначе Рестайлинг у кроссовера вроде бы небольшой, но уже на первом тесте новинки стало совершенно ясно, что изменения повлияли на ездовые повадки автомобиля. Лучше он стал или хуже?
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Новости партнеров
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
10 самых красивых платьев: где купить дешевые (фото) Мы нашли 10 лучших моделей для любой фигуры
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь