16:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия страны, работники которых начали забастовки.
Как заявил господин Лукашенко, «потом разберемся», кто будет работать. Протесты в республике продолжаются уже вторую неделю, они начались после прошедших 9 августа выборов президента.
В ходе выступления на митинге своих сторонников в Гродно белорусский президент заявил, что в трудовых коллективах в стране «не все однозначно». Он пояснил, что «приветствует разные настроения». Но, по его словам, есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам, передает госагентство БелТА.
«Но есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если
Напомним, первые дни протестов в Белоруссии заканчивались стычками с милицией, было задержано около 7 тыс. человек, пострадало свыше 600. Позднее акции приобрели более мирный характер, местные жители перешли к забастовкам на рабочих местах. На митинги выходили рабочие Минского электротехнического завода, «Беларуськалия», МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей, Белорусского металлургического завода. Генпрокуратура Белоруссии назвала участие в политических забастовках прогулом.