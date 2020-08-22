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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия страны, работники которых начали забастовки.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил господин Лукашенко, «потом разберемся», кто будет работать. Протесты в республике продолжаются уже вторую неделю, они начались после прошедших 9 августа выборов президента.

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В ходе выступления на митинге своих сторонников в Гродно белорусский президент заявил, что в трудовых коллективах в стране «не все однозначно». Он пояснил, что «приветствует разные настроения». Но, по его словам, есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам, передает госагентство БелТА.

«Но есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, первые дни протестов в Белоруссии заканчивались стычками с милицией, было задержано около 7 тыс. человек, пострадало свыше 600. Позднее акции приобрели более мирный характер, местные жители перешли к забастовкам на рабочих местах. На митинги выходили рабочие Минского электротехнического завода, «Беларуськалия», МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей, Белорусского металлургического завода. Генпрокуратура Белоруссии назвала участие в политических забастовках прогулом.

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