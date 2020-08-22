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18:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша планирует разрешить авиасообщение с Россией

Польские власти хотят разрешить выполнение авиарейсов из России, сообщает «Польское агентство новостей».

Источник: Reuters

В документе правительства, на который ссылается СМИ, содержится обновленный список стран, с которыми в связи с пандемией коронавируса запрещено авиасообщение. Всего в списке стран, с которыми авиасообщения не будет, 63 страны, в том числе это Бельгия, Испания, Монако, Мальта, Албания. Ранее полеты были запрещены в 45 стран.

Из списка исключены Сербия, Россия и Китай. Планируется, что постановление должно вступить в силу до 8 сентября 2020 года.

Ранее Росавиация, в соответствии с принятым правительством решением, расширила список городов, из которых будут осуществляться международные полеты. С 20 августа в другие страны можно будет улететь из Казани, Новосибирска и Калининграда.

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