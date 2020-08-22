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22:01 (мск), источник: Известия

Лавров заявил о желании США избавиться от многосторонних обязательств

США делают всё возможное, чтобы не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Об этом в субботу, 22 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2020

О позиции Вашингтона наглядно свидетельствуют экстерриториальные санкции, которые он применяет, сказал дипломат в эфире канала «Россия 1».

В частности, это относится к Китаю, который, по мнению США, «слишком много продает и слишком мало покупает», к Ирану, который выполняет обязательства в рамках СВПД, но «плохо себя ведет», к Венесуэле, против президента которой Николаса Мадуро введены персональные санкции.

Возвращение антииранских санкций, которого добиваются Соединенные Штаты, нанесет ущерб Совбезу ООН, отметил Лавров. Россия всеми силами старается отговорить американскую сторону от этого необдуманного шага.

21 августа спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана вынудит исламскую республику вернуться за стол переговоров и начать вести себя «как нормальное государство».

Если ограничительные меры будут одобрены, оружейное эмбарго будет восстановлено, а также будут возобновлены запрет на обогащение ядерных материалов, ограничения на разработку ракетных технологий, заморозка активов и ограничения на поездки причастных к ракетной и ядерной программам Ирана лиц. Кроме того, будут введены санкции в отношении банков, которые финансируют эти программы.

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