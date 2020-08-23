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04:52 (мск), источник: Известия

Онищенко назвал размер достойной стипендии для российских студентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал достойный размер стипендии для учащихся российских университетов.

Источник: Известия

По его мнению, выплаты должны быть на уровне прожиточного минимума. При этом если студент хорошо учится, то его стипендия должна быть значительно выше. Например, во времена СССР студент за свою учебу и творческую самореализацию мог получать обычную стипендию, повышенную и Ленинскую.

«Если учесть, что студент должен учиться, то размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму. Дать возможность жить, не жируя, и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает», — сказал он порталу Ura.ru 22 августа.

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Онищенко добавил, что размер выплат может варьироваться в зависимости от университетов и регионов. Это зависит от возможностей вузов с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета.

Размер МРОТ на 2020 год в России составляет 12 130 рублей.

В июле сообщалось, что Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам до уровня МРОТ. Однако, отметили в ведомстве, для этого необходимо «существенно увеличить» объем бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В начале февраля «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову сообщили, что в СФ одобрили идею поднятия стипендий до прожиточного минимума и заявили о готовности поддержать любые инициативы относительно улучшения положения российских студентов. Однако инициатива требует детальной проработки.

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