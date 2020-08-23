Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

«Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — сказал господин Зеленский в эфире Euronews.
В Белоруссии ЦИК объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Из-за этого в стране с 9 августа не прекращаются акции протеста. В столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов пострадали более 600 человек, несколько погибли.
Некоторые страны не признали итогов голосования. Евросоюз пообещал ввести санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию».