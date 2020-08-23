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06:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бы он сделал на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он утверждает, что объявил бы новые выборы и снова бы принял в них участие с приглашением международных наблюдателей.

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«Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — сказал господин Зеленский в эфире Euronews.

В Белоруссии ЦИК объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Из-за этого в стране с 9 августа не прекращаются акции протеста. В столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов пострадали более 600 человек, несколько погибли.

Некоторые страны не признали итогов голосования. Евросоюз пообещал ввести санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию».

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