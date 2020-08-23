Россия возобновила поставки оружия и военной техники иностранным партнерам

«Сейчас принимаются все меры для возвращения к привычному ритму работы. Снимаются ограничения, начались командировки и живые переговоры, в ряд стран уже вернулись наши специалисты для проведения передачи и обслуживания техники и вооружения», — сказал господин Михеев в интервью (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, сейчас отставаний от плана нет. Александр Михеев отметил, что «были приложены все усилия, чтобы пандемия и связанные с ней масштабные ограничения не повлияли на отношения с партнерами более чем в 100 странах мира».
Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о постоянном росте спроса на истребители Су-35 и зенитную ракетную систему С-400. По его словам, компания рассчитывает «в среднесрочной перспективе» получить более $7 млрд от поставок Су-35.
В июне в Москве прошла встреча министра обороны Индии Раджнатха Сингха с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым и господином Михеевым. Стороны договорились об ускорении выполнения оборонного контракта с Индией.